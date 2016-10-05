Kristal elma festivali başladı

Yaratıcılığın Davos’u Kristal Elma Festivali, bu yıl da yerli ve yabancı ünlü konuşmacıların katılacağı yoğun bir programla kreatif endüstri temsilcilerinin buluşma noktası olacak.

Bugün başlayan ve üç gün sürecek olan festivalin açılışı vesilesiyle konuşan Reklamcılar Derneği Başkanı Kayhan Şardan; festivalin tüm içeriği ve programıyla ertelenmeden gerçekleşmesini, ülkemizin içinden geçtiği olağanüstü şartlarda oluşan birlik ve dayanışma ruhuna sektörün eşlik etmesi olarak tanımladı. 15 Temmuz demokrasi şehitlerinden Erol Olçok’u saygı ve minnetle andıklarını belirten Kayhan Şardan, “Türkiye’de reklam sektörünün, 2016 sonu itibariyle en az yüzde 10’luk bir büyüme elde etmesini bekliyoruz. Mevcut iç ve dış tehditler, darbe girişimi, sınırımızdaki savaş ortamına rağmen böyle bir sonuç son derece önemli bir başarı. 15 Temmuz sonrası toplumda hakim olan dayanışma duygusu, güçlü bir Türkiye arzusu kreatif endüstrinin gelişimi için şu an en kuvvetli ilham kaynağı” dedi.

Reklamcılar Derneği’nin, kreatif endüstrinin Türkiye’deki gelişimini desteklemek misyonuyla LIFT Content Factory işbirliğiyle düzenlediği Kristal Elma Festivali başladı.

Reklamcılar Derneği Başkanı Kayhan Şardan, Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, festival ana sponsoru Volkswagen Binek Araç Marka Genel Müdürü Vedat Uygun, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Google Türkiye Ülke Müdürü Bülent Hiçsönmez, Reklamcılar Derneği Asbaşkanı Nil Bağcıoğlu ve Reklamcılar Derneği Genel Sekreteri Arzu Ünal’ın katılımıyla gerçekleşen açılış toplantısında, festivalin iletişim sektörünün Türkiye’ye ve Türkiye’nin geleceğine duyduğu güvenin bir yansıması olduğu vurgulandı.

Festivalde, sektörün en iyi işleri bu yıl 28’inci kez düzenlenecek olan Kristal Elma Yarışması ile sahiplerini bulacak. Festivalin, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kreatif endüstriye değer katan önemli konuşmacılarla yoğun bir programı var. Geçen yıl 11 bin kişinin izlediği festivalde, bu yıl bu rakamın daha da artması bekleniyor. Facebook’un rock yıldızı olarak tanınan Facebook Creative Shop’un APAC Bölge Direktörü Fergus O’Hare, I-AM Associates kurucu ortağı Jon Blakeney, Twitter Medya Bölümü Avrupa Afrika Başkan Yardımcısı Mark Little, Felix BNI Kurucusu Peter Economides, Youtube Pazarlama Direktörü Rich Waterworth, Media Futures Ltd CEO’su ve Dijital Danışmanı olan Mark Challinor; Daily Mail, Telegraph, Trinity Mirror gibi ulusal ve yerel İngiliz gazetelerinde yönetici olarak görev yapmış olan Steve McLaughlin, Trendwatching.com Genel Direktörü Henry Mason, R/GA Grup Kreatif Direktörü Fura Osp Johannesdottir, yeni arkadaşlar edinmek ve yeni şeyler denemek için tutku duyan bir seyyah olarak tanınan Youtuber Haifa Beseisso festivalin bu yıl dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Kayhan Şardan: “Kreatif sektör tüm projelere dört elle sarıldı, çalışmaya üretmeye devam”

2016’nın tarihe demokrasi şehitlerimizle geçtiğini vurgulayarak sözlerine başlayan Kayhan Şardan, darbe girişiminde hayatını kaybeden Erol Olçok’u saygı ve minnetle andıklarını ifade etti. Kristal Elma Festivali’nin reklam, medya ve pazarlama iletişimi endüstrisinin tüm paydaşlarına erişme amacı taşıdığını belirten Reklamcılar Derneği Başkanı Kayhan Şardan, dernek olarak temel bakış açılarının her koşulda çalışmayı ve üretmeyi sürdürmek olduğunu vurguladı. “Özellikle 15 Temmuz, kreatif endüstrinin zaten ruhunda olan gelecek odaklı bakışın bir kez daha test edildiği bir dönem oldu. İç ve dış tehditler, sınırımızdaki savaş ortamı ve yaşanan darbe girişimine rağmen kreatif sektör Kristal Elma organizasyonu dahil olmak üzere, tüm projelere dört elle sarıldı. Dayanışmayı merkeze alan bir ruhla, güçlü Türkiye arzusunu daha kuvvetli bir şekilde dile getiren toplumsal hassasiyet bu dönemde sektörün gelişimi için en büyük ilham kaynağı” dedi. Bugüne kadar yaşanan her türlü terör ve durgunluk ortamlarında, hep aynı tavrı benimsediklerini ifade eden Kayhan Şardan, şöyle devam etti: “Kristal Elma bu tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduğumuz önemli bir organizasyon, büyük bir gelenek. Bu geleneği yaşatmanın; üye ajanslarımızın, reklamverenlerin katkılarıyla festivalin tüm içeriği ve programıyla ertelenmeden gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Yarışma başvuru gelirlerinin yüzde 10’unu, 15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyası’na bağışladık. Festivalimiz aynı zamanda, ülkemizin içinden geçtiği olağanüstü şartlarda oluşan birlik ve dayanışma ruhuna sektörümüzün eşlik ettiği anlamına gelmektedir.”

“İç piyasayı canlandırmaya yönelik tedbirler olumlu sonuç verecek, minimum yüzde 10 büyüme bekliyoruz”

Reklam sektörünün yıl içinde yaşadığı kısa süreli daralmanın ardından hızla toparlandığını ve yılı minimum yüzde 10 gibi bir büyüme rakamıyla tamamlamayı hedeflediğini açıklayan Kayhan Şardan, mevcut iç ve dış tehditler, darbe girişimi, sınırımızdaki savaş ortamına rağmen böyle bir sonucun son derece önemli bir başarı olduğuna dikkat çekti. 2016 verileri itibariyle Türkiye’de reklam yatırımlarındaki büyümede lokomotif dört sektörün perakende, iletişim, inşaat ve otomotiv olduğu bilgisini veren Kayhan Şardan, yakın zamanda tüketimi baskılayan bazı kararların revizyonunun gündeme geldiğini hatırlatarak, “Özellikle kredi kartında bazı ürünlerde taksit imkanlarının artırılmasının iç piyasada olumlu sonuçlar doğuracağı kanaatindeyiz” dedi. Kreatif endüstriler kavramının ülkemizde henüz yeterince, hakkınca tanınır durumda olmadığına değinen Şardan, Türkiye’nin ekonomik büyüme için orta gelir tuzağından sıyrılmaya, inovasyona ve dijital dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirtti. Şardan, “Kreatif endüstrinin yeşerdiği ülkelerde, bu gelişimin büyümeye katkısı, çarpan etkisi yaratıyor. Kreatif ekonomiler, kümelenmeler halinde ve birbirinden beslenerek üretim yapıyor. Fikri haklar dahil olmak üzere çok yönlü korumalar sağlanıyor. Ülkemizde de bu bakış açısıyla kreatif endüstrinin desteklenmesi gerekiyor” dedi.

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