Kriptoları ‘mazi’de saklamışlar

Bursa merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün “kripto” elemanları olarak değerlendirilen 46 sanığın isimlerinin insan kaynakları departmanı soruşturmasında ele geçirilen “mazi” adlı şifreli dosyada saklandığı ortaya çıktı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ’nün insan kaynakları departmanı gibi kullanıldığı ileri sürülen Bursaİş, Kariyer, Eğitim Merkezi Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Semih kod adlı Necati Uysal’ın kişisel veri havuzunda “mazi” isimli şifreli dosya bulundu.

Şifresi kırıldıktan sonra açılan dosyada Bursamerkezli 27 ilde halen görevi başındaki 46 kişinin adı çıktı. Söz konusu kişiler, örgütün “kripto” elemanı olarak değerlendiriliyor.

– Olay

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün insan kaynakları yapılanmasına yönelik operasyonda ele geçirilen dijital materyalleri incelemeye almıştı.

Ekipler, şifrelerini çözdükleri bazı belgelerde, 46 kişinin ismine ulaşmıştı. Bu isimleri araştıran ekipler, söz konusu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinde teğmen, asteğmen, astsubay gibi görevlerde bulunduklarını tespit etmişti. Bunun üzerine, Bursa merkezli 27 ilde 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Polis ekiplerinin Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Şırnak, Erzincan, Balıkesir, Mardin, Şanlıurfa, Bingöl, Amasya, Eskişehir, Kocaeli, Çorum, Adana, Kars, Sakarya, Kahramanmaraş, Malatya, Hakkari, Karabük, Hatay, Tokat, Sivas, Sinop ve Manisa’daki adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda sanıklar gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler dördünün örgütün şifreli haberleşme uygulaması “ByLock”u kullandığı, diğer şüphelilerin isimlerinin ise FETÖ/PDY ile bağlantısı, soruşturmayla ortaya çıkarılmıştı. Söz konusu şüphelilerin örgütün “kripto” elemanları olarak değerlendirildiği öğrenilmişti.

Tamamı tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye s

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