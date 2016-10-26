KPSS davasında flaş karar
26 Ekim 2016  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

İptal edilen 10 Temmuz 2010’daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 230 kişi hakkında “FETÖ üyesi olmak, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından açılan ilk davada, sanıkların ByLock kullanıp kullanmadıklarının emniyetten sorulması kararlaştırıldı – Sanıklardan Asım Kartal’ın tutuklanmasına karar verildi.

İptal edilen 10 Temmuz 2010 yılındaki Kamu Personel  Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin, 230 sanık hakkında  “Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak, nitelikli dolandırıcılık ve resmi  belgede sahtecilik” suçlarından açılan ilk davada, sanıkların ByLock kullanıp  kullanmadıklarının emniyetten sorulmasına karar verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 3 gündür art arda görülen dava  tamamlandı. Bazı sanıklar ve avukatları ile şikayetçi kurumların avukatlarının  katıldığı duruşmada, sanık savunmalarının alınmasına devam edildi.

Sanıklardan Asım Kartal, geçmiş sınavlarda eğitim bilimleri sınavından  100 neti geçen kişilerin sayısını vererek, “Bu insanları şanslı, bizi şanssız  kılan nedir acaba?” ifadesini kullandı.

TRT’ye savcılığın iddia ettiği gibi KPSS ile değil, Gazi  Üniversitesince yapılan yazılı sınav ve mülakatla girdiğini belirten Kartal, “Ben  girdiğim yıllarda söz konusu örgüt TRT’de altın yıllarını yaşıyordu. Ben eksi  ikinci katta bir odada, yayının uyduya gönderildiği, ‘sürgün’ tabir edilen bir  bölümde lise mezunlarıyla çalıştım. Eğer bu örgütten olsaydım, o imkanları  kullanarak nerelerde, ne işler yapacağım ortada.” diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, Kartal’a, FETÖ’nün darbe girişiminin  ardından tutuklanan ve TSK’den ihraç edilen yüzbaşı Cemil Çetin’in ifadesinde  geçen “Ankara’da Asım Kartal benim abimdi.” şeklindeki açıklamayı sordu.

Kartal, “Cemil Çetin isminde birini tanımıyorum. Hakim, savcı,  öğretmen birçok insana ders verdim. Bu insanlardan biriyse ve beni de abi  yaptıysa bunu bilmiyorum. 2010-2015 arasında çok sayıda meslek grubundan kişilere  özel ders verdim.” dedi.

Diğer sanıklar

Sanık Ersan Yalçınkaya, 2003’te Gazi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği  Bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli dershanelerde çalıştığını bildirdi. Kopya  iddialarını reddeden Yalçınkaya, örgüt üyeliği suçlaması hakkında “Hiçbir örgüte  üyeliğim ya da sempatim yok. Bir süre FETÖ’ye ait dershanelerde çalıştım diye,  örgüt üyesi olarak kabul edildim.” şeklinde savunma yaptı.

Sanıklardan Kadir Tufan ise eski ÖSYM Genel Sekreteri Mehmet Altunay  ile HTS kaydı olduğu için sanık olduğunu iddia etti. “KPSS sorularını alıp  dağıtan kişi” olduğu suçlamasını kabul etmeyen Tufan, iddianamede Altunay ile yüz  saniyelik bir konuşmasının olduğunun belirtildiğine dikkati çekti. Tufan, “Yüz  saniyelik konuşmada soruları almam zaten mümkün değil. Başka bir şekilde de  irtibatımız olmadı.” şeklindeki görüşünü dile getirdi.

Başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan sanık Ahmet Demirci de uzun  yıllar çeşitli dershanelerde öğretmenlik yaptığını anlattı. Aldığı puanı  çalışarak elde ettiğini öne süren Demirci, kopya ve örgüt üyeliği iddialarının  gerçek dışı olduğunu savundu.

Sacit Uluçay ise öğrenciyken 2008’de kendini denemek için girdiği  KPSS’de hiç çalışmadan 60 sorudan 53’üne doğru cevap verdiğini, iptal edilen 2010  KPSS’de de 60 sorudan 58’ini yanıtladığını, daha sonra girdiği 2013’teki sınavda  da 60 sorudan 54’ünü doğru yaptığını kaydetti. Doğru sayısında çok fazla bir fark  olmadığını ifade eden Uluçay, bunun da “2010’da soruları aldığı” iddiasını  çürüttüğünü söyledi.

Uluçay, 2010’da tekrar edilen sınavdan önce prematüre bebeğinin  olduğunu, bu nedenle iyi hazırlanmadan girdiği sınavda bile soruların yüzde  70’ine doğru cevap verip 90’ın üzerinde puan alarak atandığını belirtti.

“Çalışıp bu puanı alamayan var”

Sanık Kemal Sevinçler de 2010 KPSS ile memur olarak İçişleri  Bakanlığına atandığını, önce Dernekler Dairesinde ardından da bakanlığın  talebiyle Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına geçtiğini söyledi. Memuriyetten  önce yaklaşık 15 dershanede çalıştığını bildiren Sevinçler, bunlardan hiçbirinin  FETÖ ile bağının olmadığını iddia etti.

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Sevinçler, 2010’da tekrar edilen  sınavda 88 aldığını dile getirerek, “88 de büyük başarı. Çalışıp bu puanı  alamayan var. İlk sınavda aldığım puanla arada 7 puan fark var. Biz robot  değiliz. Bana bu 7 puan soruluyor.” şeklinde konuştu.

Sanıklar Berna Erciyas, Nebahat Sare Delici, Ahmet Yazıcı Muhammet  Avcı, Alparslan Aydemir ve Ramazan Özbakır’ın savunmasının ardından mahkeme  heyeti ara kararları açıkladı.

ByLock kullanıp kullanmadıkları araştırılacak

Mahkeme heyeti, sanıkların, FETÖ üyelerinin haberleştikleri ByLock  programını kullanıp kullanmadıklarının emniyetten sorulması ve “kuvvetli suç  şüphesi” nedeniyle sanıklardan Asım Kartal’ın tutuklanmasına karar vererek,  duruşmayı erteledi.

Davada geçmişte tutuksuz yargılanan eski Emniyet Amiri Öner Güven ile  polis Harun Kocaman da mahkeme tarafından çıkarılan yakalama kararlarının  ardından tutuklanmışlardı.

İddianame

Davada 230 sanık “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme ile zincirleme  biçimde resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına  dolandırıcılık” suçlarından yargılanıyor.

İddianamede, soruşturmanın 10 Temmuz 2010 tarihli KPSS Eğitim  Bilimleri, Genel Kültür ve Genel Yetenek alanlarında gerçekleştirilen 3 sınav  öncesinde, soruların Fetullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Ankara Turgut  Özal Düşünce ve Hamle Derneğinde görevli ofis elemanı Berat Koşucu tarafından  Yalvaç’ta kuyumculuk yapan Süleyman Mustafa İnanıcı aracılığıyla, yine o dönem  Yalvaç’ta ikamet eden sanık Baki Saçı’ya e-maille gönderildiğine dair deliller  üzerine başlatıldığı belirtiliyor.

Buradan hareketle sınavlarda usulsüzlük yapıldığı ve soruların sınav  öncesinde aralarında irtibat bulunan bazı kişilerce elde edildiği ve  paylaşıldığının anlaşıldığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydediliyor:

“Devam eden soruşturmada olayın sadece yerel ölçüde kalmadığı,  soruların bu şahıslar haricinde sınava giren birçok adaya da örgütlü şekilde  ulaştırıldığı, şüpheli konumundaki kişilerin birlikte hareket ettikleri, bu  birlik ve beraberliğin tesadüflerden ibaret olmadığı ve birçok ortak noktalarının  olduğu, dosya kapsamında bulunan şüpheli ve müşteki ifadeleri, dijital veri  incelemeleri, bilirkişi raporları ve dosya kapsamındaki diğer delillerle tespit  edilmiştir. Elde edilen tüm delillerin değerlendirilmesinde eylemlerin hiyerarşik  ve örgütlü biçimde gerçekleştiği anlaşılmıştır.”

Sanıklar arasında “cemaat bağı” olduğu, soruların sınavdan günler önce  genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına işaret edilen iddianamede, profilleri, iş  yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde, soruşturma  konusu eylemleri gerçekleştirenlerin, FETÖ/PDY içinde yer aldıkları savunuluyor.

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