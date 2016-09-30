Köy filmleri Çalı’da sinema tutkunları ile buluşuyor

Türk sinemasında ilk köy filminin çekildiği Nilüfer’in Çalı Mahallesi’nde, Köy Filmleri Festivali düzenleniyor. Festivalde gösterime sunulan ilk film, Çalı’da çekilen “Aysel Bataklı Damın Kızı” filmi oldu.

Festivalin ilk gününde müzisyen Cahit Berkay da unutulmaz film müzikleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Nilüfer’de sinema şöleni başladı. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve ÇEKÜDER işbirliğiyle düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali 4 gün boyunca sinema tutkunlarına Çalı’da köy filmlerini açık havada, yıldızların altında izleme keyfi yaşatacak. Köy filmlerinin izleyici ile buluştuğu festivalde sinema üzerine söyleşiler de düzenleniyor.

Çalı Köy Filmleri Festivali, 1934 yılında Çalı’da çekilen ve ilk köy filmi olma özelliği taşıyan Aysel Bataklı Damın Kızı filminin gösterimi ile başladı. Film gösterimi öncesinde düzenlenen açılışta konuşan ÇEKÜDER Başkanı Ömer Bora ve Çalı Mahalle Muhtarı Mustafa Yünguş, Türkiye’nin ilk köy filmine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ettiler. Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp de sinemanın günümüzde en güçlü anlatım araçlarından biri olduğunu vurgulayarak, çocukluk ve gençlik yıllarına ait sinema üzerine anılarını anlattı. Konuşmaların ardından senaryosu Nazım Hikmet Ran’a ait olan, yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul’un yaptığı Aysel Bataklı Damın Kızı adlı film izleyici ile buluştu. Türkiye’de çekilen ilk köy filmi olan yapımda, kadınların yaşadıkları sorunlara ilişkin gözlemlerin yanı sıra, toprak zenginleriyle köylüler, okumuş şehirli kadınlarla cahil köylü kızları, kaderini elinde tutabilmekle tutamamak arasındaki karşıtlıkları gözler önüne seriliyor.

TÜRKİYE SİNEMASINI KONUŞTULAR

Film gösteriminin ardından Nilüfer Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ile Yrd. Doç. Dr. Dilek Tunalı’nın katıldığı “Türkiye Sineması ve Bataklı Damın Kızı Aysel’in Hikayesi” konulu söyleşi düzenlendi. İlk köy filminin çekildiği Çalı’da böyle bir festival düzenlenmesini önemli bulduğunu belirten Dilek Tunalı, “Keşke 82 yıl önce çekilen bu yapımla ilgili tekrar film çekilebilse, kitabı yazılsa ve daha birçok etkinlik yapılabilse. Muhsin Ertuğrul Türk sinemasını uzun süre elinde tutmuş. Yapıma baktığımızda bugün için çok değerli görüntüler var. Muhsin Ertuğrul yurt dışında birçok çalışma izlemiş ve projelere imza atmış. Ancak bu deneyimlerini Türkiye’ye döndüğünde sinema adına kullanmamış. Bu filmde bir melodram hastalığı var ve hala günümüzde de bu sorun devam ediyor. Sürü ve Susuz Yaz’da da toplumsal gerçekler gözler önüne serilmiş. Aysel Bataklı Damın Kızı filminde de gördüğümüz gibi zengin fakir ilişkileri, zenginin üstünlüğü, adaletsizlikler, sorunlar, çatışmalar beyaz perdeye yansımış. Köy sorunları daha sonraki yıllarda daha gerçekçi olarak izleyiciye sunuldu” dedi.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç da filmin çekildiği sırada yaşanan anılardan derlemeleri katılanlara sundu. Aysel Bataklı Damın Kızı filminin kitabını yazmaya başladığını ifade eden Güney Özkılınç, “Yeşillikleri bol olan 1934’ün Çalı’sı o dönemlerde çok güzel bir bölgeymiş. Film ekibi buraya gelerek aylarca konaklamış ve inceleme yapmışlar. Çalı, Türkiye’nin ilk köy filmine sahne olarak gurur verici bir ilke imza atmış. İlk köy filmi, Türkiye’nin ilk Müslüman Türk Güzeli Feriha Tevfik bu filmde oynamış. Cahide Sonku’nun ilk filmi ve bundan sonra şöhret yolunda önemli adımlar atıyor” diye kaydetti.

CAHİT BERKAY’DAN NOSTALJİ RÜZGARI

Söyleşinin ardından Moğollar Grubu’nun solisti Cahit Berkay sahne aldı. Bugüne kadar yüzlerce film ve dizi müziğinin bestesine imza atan usta sanatçı, unutulmaz eserlerini sevenleri için seslendirdi. Çalı’nın eşsiz doğal güzelliğinde açık havada Berkay’ı dinleyenler, nostaljik bir yolculuğa çıktı. ‘Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Devlerin Aşkı”, “Çiçek Abbas” gibi unutulmaz filmlerin müziklerinin seslendirildiği konserde, Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca da şarkılarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.

OSCAR ADAYI FİLM ÇALI’DA

2 Ekim Pazar günü sona erecek olan festival kapsamında 1 Ekim Cumartesi günü saat Sivas, Yılanların Öcü, Türkiye’nin Oscar adayı olan Kalandar Soğuğu ile geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Tarık Akan anısına Sürü filmi, izleyici ile buluşacak. 2 Ekim Pazar günü de Beş Vakit, Arkadaşımın Evi Nerde, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak ve Yatık Emine isimle filmlerin gösterimleri yapılacak. Çalı Futbol Sahası’nda gerçekleşen film gösterimlerinin yanı sıra sinema üzerine söyleşiler de düzenleniyor.

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