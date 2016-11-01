Kosova’dan Türkiye’ye, Demokrasiye Selam Sergisi

“Kosova’dan Türkiye’ye, Demokrasiye Selam Sergisi” Priştine’de açıldı. Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Yağcılar, “Türkiye, kendisi için önemli olduğu kadar bölge için de önemli bir devlettir. Türkiye’nin gücü Balkanların gücü demektir, Türkiye’nin istikrarı bu bölgenin de istikrarı demektir” diye konuştu.



“Kosova’dan Türkiye’ye, Demokrasiye Selam Sergisi” Kosova’nın başkenti Priştine’deki Yunus Emre Enstitüsü’nde açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini gösteren fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışına, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker, Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) temsilcileri katıldı.

“Türkiye’nin gücü Balkanların gücü demektir”

Serginin açılışında konuşan Yağcılar, Türkiye’nin 15 Temmuz gecesi sonrasında tüm dünyaya gücünü kanıtladığını belirterek, “Türkiye, kendisi için önemli olduğu kadar bölge için de önemli bir devlettir. Türkiye’nin gücü Balkanların gücü demektir, Türkiye’nin istikrarı bu bölgenin de istikrarı demektir” ifadelerini kullandı.

Priştine Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ülker, Türkiye’de yaşanan darbe teşebbüsünün dünya genelinde yeterince doğru bilinmediğine işaret ederek, özellikle sanat temalarıyla ele alınan bu tür etkinliklerle insanları doğru bilgilendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ülker, sergide yeralan fotoğrafların, darbenin ve demokrasiye karşı yapılan hainliklerin bir anlamda sonuçlarını göstermesi bakımından çok önemli ve anlamlı olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kılıç ise darbe gecesi yaşananları unutmamak ve unutturmamak için o günden beri her gün demokrasi mücadelesine devam ettiklerine dikkat çekerek, “Bugün burada sergilenen Anadolu Ajansı fotoğrafları o gece yaşananları ve bu büyük demokrasi mücadelesini tarihe not düşecek şekilde gösteriyor” şeklinde konuştu.

Sergi, 12 Kasım’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

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