KOSGEB’ten kadın girişimcilere büyük destek

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, kentte faaliyet gösteren el sanatları işletmelerini gezdi.

Tarihi Odunpazarı bölgesinde faaliyet gösteren, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) girişimcisi Öznur İnal Sert’in sanat atölyesini ziyaret eden Günay, seramik çamuruna şekil verdi.

Günay, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir’de böylesine güzel işletmelerin bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öznur İnal Sert’i tebrik eden Günay, kadın girişimcilerin sayısının artmasını istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Bir kadının istediği zaman neleri başarabileceği konusunda bir öyküsü var. KOSGEB girişimcilerine verilen desteği ilk alan kadın girişimcilerinden olması da çok önemli. 2011 yılından bu yana büyük bir başarıyla bu noktalara gelmiş, işin sanat tarafı ve pazarlama yönüyle devam ettiriyor. Tasarım, üretim ve mağaza konseptinde ürünlerini sergiliyor. Tarihi bir ortam bunların yapılması Eskişehir için artı bir değer. Böyle yeteneklerimiz çok fazla. Kadın girişimci sayısının artması gerekiyor. Başlayıp, kendi emekleriyle geliştirdikleri işleri için elimizden gelen desteği vereceğiz. Geleneksel motifleri ve saat figürlerini yenilikçi bir bakış açısıyla yansıtıyor. Gelenek ile yenilik birleşince katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkıyor. Kadın girişimcilerimize elimizden gelen her desteği vereceğiz.”

Sert ise ziyaretten dolayı Günay’a teşekkür etti.

Günay, daha sonra cam işleme atölyesini ve bir kafeyi zyaret etti.

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