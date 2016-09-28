Korkusuz kadınlar

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı delmek için “Dünya Kadınları Gazze’ye” çağrısıyla oluşturulan kadınlar gemisinde yer alan aktivistler, “Biz barışçıl bir ekip oluşturduk. İsrail’den korkmuyoruz. İsrailli yetkililerin aklı varsa bizim Gazze’ye geçişimizi engellemez” diyor.



Gazze’ye uygulanan ablukayı delmek için “Dünya Kadınları Gazze’ye” çağrısıyla oluşturulan kadınlar gemisinde yer alan aktivistler korkusuzluklarıyla dikkati çekiyor. Türkiye, Kanada, Meksika, İspanya, Norveç, ABD ve Avustralya gibi dünyanın farklı yerlerinden sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hareket eden Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun önceki üç filosunun aksine bu kez kadınlardan oluşan filoya, iki deneyimli isim eşlik ediyor.

2010 yılındaki özgürlük filosunda İsrail askerlerinin uluslararası sularda seyrederken baskın yaptığı Mavi Marmara’da yer alan ve baskında eşi Çetin Topçuoğlu’nu kaybeden Türk aktivist Çiğdem Topçuoğlu ile Mavi Marmara baskınına tanıklık eden emekli ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı Ann Wright, İtalya’nın Messina kentinden Gazze’ye yolculuklarından önce konuştu.

Türk aktivist Topçuoğlu, “İnanıyorum ki, kadınların bu dayanışması olduğu müddetçe bu dava devam edecek. Filistin davası devam edecek. Biz kadınlar olarak şiddet yanlısı değiliz, barışçıl insanlarız. Aklınız varsa bu kadınlar gemisini bırak İsrail! Gazze’ye geçsin” diye çağrı yaptı.

ABD’li aktivist ve kadınlar filosunun lideri Wright, “(Mavi Marmara’yı) Gördüm ama korkmuyorum. Herhangi bir şiddet eyleminde bulunmaya gitmiyoruz oraya” dedi.

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