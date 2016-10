Konya’da bebek uyuşturucu bağımlısı doğdu

Konya’da hamilelikte de uyuşturucu kullanmaya devam eden 19 yaşındaki E.T.’nin dünyaya getirdiği bebeğin de eroin yoksunluğu nedeniyle kriz geçirdiği ortaya çıktı.



Konya’da yaşayan E.T. adlı genç kız, iki yıl önce lise 3. sınıfta okurken aynı okuldaki R.T. ile tanıştı. Aniden ortadan kaybolan genç kız 1 hafta sonra annesi F.T.’yi arayarak, “Ben R.T. ile birlikteyim. 18 yaşıma girince evleneceğiz” dedi. 18 yaşına girince iki genç resmi nikâhla evlendi. Ancak E.T.’nin hayatı kâbusa döndü. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olan R.T., E.T.’yi önce eroine alıştırdı, ardından kendisi gibi torbacılık yapmaya zorladı. Eroinman olan E.T. bir süre sonra hamile kaldı ve gebelik süresince de uyuşturucu kullanmayı sürdürdü.

BEBEĞİN VÜCUDUNDA EROİN BULUNDU

Yaşadıklarına dayanamayan E.T., 6 Ekim’de annesini arayarak “Çok kötüyüm, yalvarırım kurtarın beni” dedi. Anne, Denizli’de olduğunu öğrendiği kızını otobüsle eve götürmek istedi ama yolda eroin krizine giren E.T., annesinden kaçtı. Yeniden Denizli’ye dönmek için otobüse binen E.T.’nin doğum sancısı tutunca otobüs şoförü, güzergâhı değiştirip genç kadını hastaneye götürdü. 19 yaşındaki E.T., Denizli Devlet Hastanesi’nde 2 kilogram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Annesinin S. adını verdiği bebeğin vücudunda eroin bulundu.

Anne ve bebeği, ambulansla Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Bebek Yenidoğan Servisi’nde tedavi altına alındı.

”BEBEK EROİN KRİZİNE GİRİYOR”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Konak, “Bebeğin genel sağlık durumu iyi. Ancak sık aralıklarla halk arasında ‘eroin krizi’ denilen yoksunluk krizlerine giriyor. Bu nedenle titreme ve aşırı ağlama ile birlikte kasılmalar meydana geliyor. Şu an bebeğimizi sessiz bir odada tek başına tutuyoruz. Anne ile olan bağını koparmamaya dikkat ediyoruz. Tedavisi devam edecek. İleriki dönemlerde nörolojik ve psikolojik sıkıntılar yaşaması kuvvetle muhtemel.Aynı zamanda iç organlarda da uyuşturucu nedeni ile az gelişmeye bağlı sağlık sorunları da çıkabilir” dedi.

Anne E.T.’nin de uyuşturucudan kurtulmak için önümüzdeki günlerde tedaviye başlayacağı belirtildi. Bu arada bebeğin babası R.T.’nin ‘uyuşturucu temin etmek, kullanmak” suçlarından 5 yıl denetimli serbestliğe tabi tutulduğu ve karakola gidip imza attığı belirtildi.

‘BEBEK ANNEDEN ALINMALI’

PROF. Dr. Arif Verimli, olayla ilgili “Yeni doğan bebekte 3 ay kadar eroin etkileri görülebilir. Çocuğun eroinman olduğu söylenemez. Bağımlılık sadece organik değil psikososyal faktörlerce de belirlenen bir şey. Bağımlı doğmaz çocuk. Uygun bir çevrede yetişirse bağımlı olmaktan kurtulur. O çocuğun sağlığı bakımından anneden mutlaka alınması lazım. Türkiye’de böyle 1-2 vaka gördüm. Birinde Sosyal Hizmetler çocuğu anneden aldı” dedi.

ABD’DE 110 BEBEK ÖLDÜ

HAMILELİKTE uyuşturucu kullanımına bağlı olarak bebeklerin bağımlı doğması daha çok ABD’de görülüyor. ABD’de son 10 yıldır 130 binden fazla bebeğin uyuşturucu bağımlılığıyla doğduğu belirtiliyor. 2010’dan bu yana ise 110 bebeğin anne karnında ya da anne sütünden uyuşturucu aldıkları için hayatını kaybettiği kaydediliyor.

Kaynak : Habertürk

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail