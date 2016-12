Konaklı kadınlar spor yapıyor

KONAK Belediyesi’nin mahallerde açtığı spor merkezlerine üye olan kadınların sayısı bin 500’ü geçti.

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan obezitenin en önemli sebepleri arasında gösterilen hareketsizliğe karşı sporla çözüm bulan Konaklı kadınlar, her gün belediyeye ait spor merkezlerine gelerek aerobik, pilates ve step kurslarına katılıyor. Toplam 10 spor merkezinde uzman eğitmenler gözetiminde egzersiz yaparak kilo veren kadınlar, aynı zamanda bir araya gelerek de sosyalleşiyor. İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta vatandaşın beden ve ruh sağlığını güçlendirmek adına yürütülen çalışmalar meyvesini verdi. Konak’ın seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı olan Sema Pekdaş’ın göreve gelmesinin ardından mahallelerde peş peşe açılan spor merkezleri dolup taşmaya başladı. Başkan Pekdaş döneminde kurulan Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren spor merkezlerine kayıt yaptıranların sayısı bin 500’ü geçerken, açılan yeni spor merkezleriyle bu sayı her geçen gün artıyor. Kadınların spor yapabileceği alanların azlığından yola çıkılarak açılan spor merkezlerinin sayısı son olarak Gültepe semtine bağlı Mehmet Akif Mahallesi’nde açılan Toros Spor Merkezi’nin eklenmesiyle birlikte 10’a ulaştı. Konak Belediyesi çatısı altında kadınlara spor hizmeti verilen diğer yerler arasında Ziya-Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin yanı sıra Mehmet Ali Akman, Hatay, Halilrıfat, Meliha Doğan Akad, Güneşli, 1. Kadriye, Levent, İsmetpaşa Spor Merkezi bulunuyor. Bu 10 merkezde toplam bin 500 kadın spor yapma imkanı buluyor. Tüm merkezlerde kadınlara hafta içi her gün aerobik, plates ve step kursları veriliyor.

