Koca dehşeti! Eşini 49 yerinden bıçakladı

Eskişehir’de psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtilen bir koca eşi ile yaptığı bir tartışma sonrasında eşini 49 yerinden bıçaklayarak öldürdü.



Eskişehir Şarhöyük mahallesi Kuyuluk sokakta psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtilen bir koca, eşini 49 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

MUTFAK BIÇAĞIYLA 49 YERİNDEN BIÇAKLADI

Psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen Sedat Dedeler (33), bilinmeyen bir nedenle eşi Elvan Dedeler (30) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla eşini 49 yerinden bıçaklayan Sedat Dedeler, olaydan sonra kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olayı fark eden komşular tarafından özel bir hastaneye kaldırılan talihsiz kadın hayatını kaybederken, firari koca Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yakalanan koca, sağlık kontrolü için Yunusemre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Elvan Dedeler’in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi(ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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