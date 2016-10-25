KOBİ’lere sevindiren haber

Gözü yatırımda olan KOBİ’ler için yıl sonu fırsatları devam ediyor. Rekabetçi Sektörler Programı, Avrupa Birliği fonları ve bakanlıkların hibe fonlarında yeni destekler var. İşte yıl bitmeden finansal rahatlama sağlayacak 3 yeni kaynak…



Türkiye ekonomisinin dinamosu olan KOBİ’lere yıl bitmeden üç müjdeli haber geldi. Şirketleri finansal açıdan rahatlatacak olan bu gelişme özellikle kendi sektöründe teknoloji ağırlıklı yatırım yapmayı isteyen firmalara yakından ilgilendiriyor. Sabah’tan Metin Can’ın haberine göre, Rekabetçi Sektörler Programı, Avrupa Birliği fonları ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hibe fonlarında yeni fırsatlar var. İşte yıl bitmeden yatırımlarda finansal rahatlama sağlayacak 3 yeni kaynak…

1-REKABETÇİ FİRMALARA 405 MİLYONLUK KAYNAK

Rekabetçi Sektörler Programı’nın Türkiye’nin 81 ilini kapsayacak yeni dönemi başladı. İmalat sanayisinde dönüşüm, hizmetler ve yaratıcı endüstriler, Ar-Ge ve yenilikçilik, teknoloji transferi ve ticarileşme ekseninde geliştirilecek projeler için 405 milyon euro kaynak oluşturuldu. Bu kapsamda, 2016 yılının sonunda teklif çağrısı yapılarak desteklenecek projelerin seçimi başlayacak. Programın yeni döneminde, sanayide verimliliğin artırılması hedefleniyor.

2-TEKNOLOJİ YATIRIMCISINA ÖZEL HİBE DESTEĞİ VAR

Teknogirişim sermaye destekleri çok kapsamlı fırsatlar sunuyor. Destekler üniversite ve yüksek lisans öğrencilerini kapsıyor. Hâlihazırda uygulanan programla, tekno girişimcilere iş fikirlerinin ticarileşmesi için eğitim, iş rehberi ve 100 bin lira sermaye desteği veriliyor. 2016’nın ikinci yarısından itibaren bazı bölgelerde laboratuvar desteği de geldi. bugüne kadar bin 800’den fazla girişimci bu fırsattan yararlandı. Desteklerden yararlanmak için hâlâ fırsatınız var.

3-AB FONLARINDA SON DÜZLÜĞE GİRİLDİ

Avrupa Birliği destek programları, Türkiye’deki KOBİ’ler için de oldukça önemli konular içeriyor. Yeni dönem fonlar KOBİ’ler için 2016 sonuna kadar 2 milyar euroluk desteği kapsıyor. Ayrıca bu ay açılan Yenilikçilik Çerçeve Programı ile Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü programları ‘Araştırma ve inovasyon’ projelerini bekliyor. Uzmanlara göre Türk KOBİ’lerinin bu kaynaklardan 1 milyar eurodan fazla destek alması mümkün.

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