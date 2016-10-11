Kızlardan üniversite yurdu önünde eylem

Zonguldak’ta Bülent Ecevit Üniversite’sinde (BEÜ) eğitim gören 1600 kız öğrencinin kaldığı KYK’ya ait Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda 4 gün içinde 2 kız öğrencinin kaçırıldığını iddia eden öğrenciler sokağa çıkarak yurda girmeme eylemi yaptı. 4 saat süren eylem, İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın, bina önüne polis ekibi koyarak öğrencilere güvenliklerini sağlayacakları sözü vermesi üzerine sona erdi.



Kozlu İlçesi’nde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait ve bu yıl açılan Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda, iddiaya göre geçen cuma bir kız öğrenci erkek arkadaşı tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı. Polisin bir gün sonra yakaladığı şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurtta dün akşam saatlerinde bir kızın daha otomobille kaçırıldığı iddiaları üzerine öğrenciler yurdu boşalttı. 4 günde 2 kız öğrencinin kaçırıldığını ve yurdun bulunduğu mahallenin de tenha olmasından dolayı can güvenliklerinin olmadığını ileri süren yaklaşık 250 öğrenci, alkışlarla ve sloganlar atarak eylem yaptı. Bu sırada 2 kız öğrenci baygınlık geçirdi, fenalaşan öğrencilere sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yurtönünde çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

“CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK”

Öğrencilerden Büşra Serçeoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada yurtta ve çevresinde güvenli olmadıklarını, yetkililerin de bu sorunu görmezden geldiğini söyledi. Yurtta kalan kızların korku içinde olduklarını ifade eden Serçeoğlu, şöyle konuştu: “Bizim can güvenliğimiz yok burada. Her zaman olduğu gibi kadın suçlu bulundu. Yurt müdürümüz ‘acaba ne yaptı da kız kaçırıldı?’ dedi. Görevliler üzerine düşeni yapmadı. Şimdi de polisler ‘biz sizin için buradayız’ diyorlar. Bir haftada iki kız kaçırıldı. Bu yol hiç tekin değil. Yurt önüne saat başı araç gelecek dediler ama hiçbiri yapılmadı. Bizim bu yurtta can güvenliğimiz yok.”

Sena Temizyürek ise yurdun çevresindeki inşaatta kalan işçilerin kendilerini taciz ettiğini ileri sürerek, “Yolda yürürken benim önümü kestiler. İki tane adam alkol almış, önümü kesiyor. Yurt yönetiminin bunlardan hiç haberi yok” dedi.

KYK MÜDÜRÜ DE İKNA EDEMEDİ

Yurt önüne gelen KYK Bölge Müdürü Hayri Bulazar da öğrencileri sakinleştiremedi. Öğrenciler, Bulazar’a da tepki göstererek sorunları çözülene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylediler. Gazatecilere açıklama yapan Bulazar, ikinci kız kaçırma olayının yaşanmadığını, ilk olayla ilgili de emniyetin soruşturmayı sürdürdüğünü söyledi. Bulazar, “Anlatıldığı gibi kız kaçırma olayı değil, erkek arkadaşı olduğunu öğrendik. Biz çocuklarımızın en iyi, en güvenli şekilde kalmaları için çalışıyoruz. Yurdun eksiklikleri olabilir. Bunları konuşarak çözmeye çalışıyoruz.” dedi.

ÖĞRENCİLERİ EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETTİ

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Avcı, polis aracının hoparlöründen öğrencilere seslenerek eylemi bitirmelerini, konuşarak bütün sorunları çözebileceklerini söyledi. Öğrenciler ise Avcı’nın talebini ıslık ve alkışlarla protesto ederek eylemlerini sürdürdü. Ardından yurt önüne gelen İl Emniyet Müdürü Osman Ak, öğrencilerin bir kısmıyla yurt içinde görüşme yaptı. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Ak, yurdun önüne ekip aracı ve 4 polisin yerleştirilmesi talimatını verdi. Bir süre daha dışarıda beklemeye devam eden öğrenciler, yaklaşık 4 saat süren eylemlerini sonlandırarak odalarına geçti.

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