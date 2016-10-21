Kızını IŞID’den kurtaran Rus babadan Türkiye’ye teşekkür

IŞİD’e katılmak için Suriye’ye giderken Türkiye’de yakalanan Rus Varvara Karaulova’nın babası Pavel Karaulov, kızının kurtarılmasında yardımcı olan Türk yetkililere teşekkür etti.



20 yaşındaki Rusya vatandaşı Varvara Karaulova, terör örgütü IŞİD’e katılmak içinSuriye’ye gitmek isterken Türkiye’de yakalandı. Karaulova’nın babası, “Türk resmi kurumlarına çok teşekkür ediyorum.” dedi.

NASIL TÜRKİYE’YE GELDİĞİNİ VE NASIL TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ ANLATTI

Sputnik Türkiye’nin aktardığı habere göre Rus Moskovski Komsomolets gazetesine konuşan baba Karaulov, kızının nasıl Türkiye’ye geldiğini ve internet ortamında nasıl tuzağa düşürüldüğünü anlattı.



“KENDİ KANALLARIMLA İSTANBUL’A GİTTİĞİNİ ÖĞRENDİM”

Karaulov, “Kendi kanallarımla kızımın İstanbul’a gittiğini ve gümrük kapısından geçtiğini öğrendim. Hemen İstanbul’a gitme kararı aldım. Gerçi herkes bana bunun tehlikeli olduğunu söylüyordu. Fakat kızımın hayatı söz konusuydu. İlk uçakla İstanbul’a gittim” ifadelerini kullandı.

“BANA TÜRK GÜVENLİK GÜÇLERİ YARDIMCI OLDU”

Karaulov açıklamalarına şöyle devam etti: “Bana Türk güvenlik güçleri yardımcı oldu.Türkiye’de sivil toplum örgütü yetkilileri, gazeteçiler, güvenlik güçleri ve hukuk hizmetleri veren servislerle temasa geçtim. Gece saat 23.00’te geldim uçakla. Sabah saat 08.30’taTürkiye Başsavcısı beni kabul etti. Beni dinleyerek kendini benim yerime koydu. Bundan dolayı kendisine muazzam şekilde teşekkür ediyorum. Hemen operasyon başlatıldı.”

“KIZIMI SURİYE SINIRINA YAKIN, GAZİANTEP’E YAKIN BİR YERDE BULDULAR”

Rus büyükelçilik ve konsolosluk görevlilerinin de kendisine yardımcı olduğunu vurgulayan Karaulov, “Varvara’yı bulmak için İstanbul varoşlarında çok yeri dolaştım. Yaşlı insan, imamlarla görüştüm ve kızımın fotoğraflarını göstererek onun izini bulmaya çalıştım. Kızımı Suriye sınırına yakın, Gaziantep kentine yakın bir yerde buldular. Göçmen Hizmetleri onu Batman’da mülteci kampına yerleştirdi. Çünkü üzerinde pasaportu yoktu. Basında geniş yer alması sayesinde insanlar bana büyük anlayış göstererek içten bir şekilde yardımcı olmaya çalıştılar. Göçmen Hizmetleri yerel yöneticisi ile görüştüm.

“TÜRK KURUMLARINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kızımı bir an önce görmek için kendisini bir baba olarak benim yerime koymasını ve bana yardımcı olması için rica ettim. Türk resmi kurumlarına çok teşekkür ediyorum. Onlar herhangi bir prosedür uygulamadan kızımla o gün görüşmeme izin verdiler. Rusya’nınAnkara büyükelçisi ve konsolosu ile temasa geçtim, onlar Varvara’ya belge vermeye hazırdı. Türk yetkililer, belgenin e-maildeki kopyasıyla Türkiye’de dolaşmamıza izin verdiler. Belgenin orjinalini ise İstanbul Havaalanı’nda konsolosluk yetkilileri bize teslim etti.” diye Türk yetkililerine şükranlarını iletti.

Kaynak: Hürriyet

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