Kızılay’dan altın madalya aldı

82 yaşındaki Gülten nine, hayatı boyunca tam 57 kez Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu. Bu nedenle bronz, gümüş, altın madalya ve teşekkür beratı ile ödüllendirilen Gülten nine, “Kan bağışlamak insanı gençleştiriyor, hayata bağlıyor. Herkesi kan bağışçısı olmaya davet ediyorum” dedi ve herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.



Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde yaşayan 82 yaşındaki Gülten Kömüç, 30 yıl içinde 57 kez Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu. Bu nedenle bronz, gümüş, altın madalya ve teşekkür beratı ile ödüllendirilen Gülten nine, “Kan bağışlamaya devam etmek isterdim. Fakat doktorlarım esprili bir dille, ‘yaş haddinden emekli oldunuz’ diyerek kan veremeyeceğimi söylediler” diye konuştu.

ARh pozitif grubu kana sahip Gülten Kömüç, her bağıştan sonra vücudunda yenilenme ve sağlık hissettiğini söyledi.

Kömüç, “82 yaşındayım, kan bağışında bulunmanın insan sağlığı için herkes tarafından bilinmesi gerekiyor. Bir kan bağışçısı olarak bu durumdan çok memnunum ve herkesi kan bağışçısı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Türk Kızılayı’na 10 kere bağışta bulunanlar bronz madalya, 25 kez kan bağışında bulunanlara gümüş madalya, 35 kez kan bağışında bulunanlara ise altın madalya ve teşekkür beratı veriliyor.

DHA

