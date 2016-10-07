Kız öğrencilerden yurt önünde eylem

Muş Üniversitesi’nde okuyan ve Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumunda kalan kız öğrenciler, yurtta yaşadıkları sorunlar nedeniyle eylem yaptı.

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna ait kız yurdu önünde toplanan 100’e yakın öğrenci, şirket tarafından çıkarılan yemeğin yetmediği için aç kaldıklarını bildirdiler.

Yemeklerin yanı sıra yurtta sıcak su sıkıntı da yaşadıklarını belirten öğrenciler, “Bin kişilik yemek çıkarıyorlar ama hiç kimseye yetmiyor. Sürekli aç kalıyoruz. Sıcak su sıkıntımız var. 2-3 gün boyunca sular akmıyor. Yetkilileri bu gibi konulara duyarlı olmalarını istiyoruz. Şartlar düzelene kadar eylemlerimiz devam edecek” diye konuştular.

Yurt önünde oturma eylemi de yapan öğrenciler daha sonra sessizce dağılırken yurt yetkilileri ise öğrencilerin iddialarının asılsız olduğunu ileri sürdüler.

Kaynak : DHA

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