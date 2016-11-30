Kız öğrenci yurdundaki yangın faciasıyla ilgili flaş gelişme

Adana’nın Aladağ İlçesi’nde özel bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında, 11’i kız öğrenci ve 1 eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybederken, 22 öğrenci de yaralandı. Yetkililerden, yangının trafodaki elektrik kontağından çıkmış olabileceği ve yangın merdiveninin kilitli olduğu yönünde açıklamalar gelirken, RTÜK yayın yasağı kararı aldı. Sıcak gelişme ise 6 kişinin gözaltına alınması oldu.



Adana’nın Aladağ ilçesindeki özel öğrenci yurdunda 12 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında, aralarında yurt müdürünün de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan ‘Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda dün akşam 19.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede içi ahşap, zemini halı kaplı iki katlı binayı sardı. Yangına itfaiyeyle birlikte orman koruma ekipleri de müdahale etti. Pencereden atlayan ve dumandan etkilenen 22 öğrenci hastanelere kaldırıldı. Üç saatlik mücadelenin ardından yangın söndürüldüğünde içeri giren itfaiyeciler 11 öğrenci ve 1 eğitmenin cesedini buldu. 34 ortaöğretim öğrencisinin kaldığı yurtta, alt kattaki öğrencilerin kurtulduğu, üst katlara çıkanların hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bazı öğrencilerin cenazeleri birbirlerine sarıldı halde bulundu. Yangının trafodaki elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor. Yangınla ilgili RTÜK tarafından yayın yasağı getirildi.

12 KİŞİNİN KİMLİKLERİNİN TESPİTİ İÇİN AİLELERİNDEN KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Yangında hayatını kaybeden 12 kişinin aileleri, cenazelerin bulunduğu Adana Adli Tıp Kurumu’na geldi.

Yaşamını yitirenlerin kimlik tespiti için ailelerden kan örneği alındı. Aileler daha sonra Adli Tıp Kurumu’ndan ayrıldı.

Cenazeler ise işlemlerin ardından merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık morguna götürüldü.

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