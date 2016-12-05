Kız öğrenci yurdunda yangın paniği

TOKAT’ta bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmadı.



Yangın, saat 14.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi’nde bulunan ve üniversite öğrencilerinin kaldığı özel bir kız yurdunda çıktı. 4 katlı yurdun giriş katında bulunan bir odada, iddiaya göre bir öğrencinin yatağına bıraktığı üçlü prizin üzerini örterek dışarı çıkması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden yurt görevlileri hemen öğrencileri binadan tahliye ederken, çevredekilerin desteğiyle alevlere yangın tüpleri ile müdahale ederek itfaiyeye haber verdi. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Hasarla atlatılan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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