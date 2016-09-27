Kız isteme davası yüzünden kan aktı

Antalya’nın Serik ilçesinde sabaha karşı evlerine tabancayla ateş açılan aileden 17 yaşındaki Kadriye Polat yaşamını yitirirken, anne ve babası ağır yaralandı.



Antalya’nın Serik İlçesi’nde sabaha karşı bir eve kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Evlerine tabancayla ateş açılan aileden 17 yaşındaki Kadriye Polat yaşamını yitirirken, anne ve babası ağır yaralandı.

Serik’e bağlı Kayaburnu Mahallesi’nde serada çalışan 57 yaşındaki Mehmet Polat, eşi 52 yaşındaki Nesrin Polat ve kızları Kadriye Polat’ın oturduğu eve sabaha karşı saat 04.00 sıralarında kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Başına kurşun isabet eden Kadriye Polat olay yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet ve Nesrin Polat da başlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Serada çalışan diğer ailelerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Mehmet ve Nesrin Polat ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

ÇEVREDE 3 BOŞ KOVAN VE BİR ÇİFT AYAKKABI BULUNDU

İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler bölgeye gelerek çalışma başlattı. Jandarma iz takip köpeği ‘Anka’nın da kullanıldığı arama çalışmalarında, evin çevresinde 7.65 milimetre çapında 3 boş kovan ile bir çift ayakkabı bulundu. Savcının incelemesi sonrası Kadriye Polat’ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KIZ İSTEME YÜZÜNDEN

Jandarma yaptığı araştırmada olayın kız isteme yüzünden gerçekleştiğini belirtirken, cinayet şüphelilerinin 2 kişi olduğu belirlendi. Jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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