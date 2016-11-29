Kitapevlerinin ayakta kalma savaşı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yaygınlaşan akıllı telefon ve tablet kullanımıyla yüzlerce kitabı bir arada bulunduran elektronik uygulamalar, kitapevlerini bitme aşamasına geldi.



Kitapevi işletmecisi Hüseyin Coşar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların daha çok telefon ve tablet gibi elektronik ortama yöneldiğini söyledi. Bunun da insanları kitaplardan uzaklaştırdığını ifade eden Coşar, “Toplumumuzda zaten kitap okuma oranı geçmişte de oldukça düşüktü. İnsanların internet bağımlılığıyla birlikte bu daha da kötüye gitti. Yani hem işlerimiz düştü hem de kitaba olan rağbet azaldı”dedi.

“İŞLEMİZ HİÇ BU KADAR DÜŞMEMİŞTİ ”

Önceki yıllarda işlerinin çok daha iyi olduğunu belirten Coşar, “Geçmişte insanlar kitap almaya ya da kitap okumaya daha çok vakit ayırıyordu. Fakat elektronik ortam, telefon, tablet, sosyal ağlar derken kitap okuma bir alışkanlık hali almaktan kalktı. İnsanlarımız zaten kitap okumuyor. Kitap alan ya da okuyan az bir kesim de internetteki uygulamalara yöneldi. Yüzlerce ciltlik kitapların tek bir uygulamada ücretsiz bir şekilde indirilmesi satışlarımızı da olumsuz yönde etkiliyor” ifadesini kullandı.

Teknolojik gelişmelere rağmen kitap okuma alışkanlığından vazgeçmeyen Mehmet Salih Yılmaz ise, yaklaşık 25 yıldır düzenli olarak kitap alıp okuduğunu belirterek, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Kitabı eline alıp okumanın ayrı bir haz verdiğini anlatan Yılmaz, “Teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygın bir şekilde kullanılması birçok kitabı internette okuma fırsatını da beraberinde getirdi. Fakat kitabı elden alıp okumak gibisi yok. Kitabı eline alıp okumak ayrı bir haz veriyor. Daha iyi anlıyorsun. İnternette kitap beğenip alıyorum, ama internet üzerinden kitap okumuyorum. Gençlere tavsiyem, kitapları elden alıp okumalarıdır” diye konuştu.

Sosyal medyaya ayırdığı zamanın yarısını dahi kitap okumaya ayıramadıklarını anlatan Yunus Tuğrul da, “Akıllı telefonların çıkması, internetin yaygınlaşması ve sosyal medyanın aktifleşmesi insanları kitap okumaktan alıkoydu. Bunların olmadığı dönemlerde kitap okuma oranı daha yüksekti. İnternet bağımlılığı öyle bir seviyeye gelmiş ki, internet olmadığında insanlar bir şeylerini kaybetmiş gibi onu aramaktadırlar. Ancak kimse kitap aramıyor” dedi.

Öte yandan, yapılan araştırmalarda Japonya’da toplumun yüzde 14’ünün, Amerika’da yüzde 12’sinin, İngiltere ve Fransa’da yüzde 21’inin düzenli kitap okuduğu, Türkiye’de ise bu oranın on binde bir seviyelerinde olduğu tespit edildi.

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