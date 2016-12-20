Kış depresyonunu atlatmanın yolları

Yarın 21 Aralık, yani yılın en uzun gecesi yaşanacak. Karanlıkta güne başlamanın depresyonu tetiklediğini belirten uzmanların yarın akşama yönelik uyarı ve önerileri var.



Karanlıkta geçen süre uzadı. 21 Aralık’ta en uzun geceyi yaşayacağız. Uzmanlar karanlıkla güne başlamanın depresyonu tetiklediğini belirterek “en uzun geceye dikkat” diyor… Karanlığın olumsuz etkisine dikkat çeken uzmanlardan bir uyarı da yarın, yani yılın en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık için geldi.

Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Funda Şensoy, yılın en uzun gecesini yaşamanın metabolizma açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını söyledi. Şensoy, çevresel faktörlerin metabolizma üzerinde yarattığı bu olumsuzlukları, beslenmede dikkat edilecek bazı noktalarla atlatmanın mümkün olduğunu söyledi.

MUTLULUĞUN FORMÜLÜ BAHARATLARDA MI?

Bugün ve kış boyunca mutluluk vaat eden gıdaların ceviz, C vitamini ve baharatlar olduğunu söyleyen Dr. Şensoy’un önerileri şöyle:

“Ceviz ile alınan yüksek miktardaki omega 3 yağ asidinin depresyonu azalttığına dair birçok çalışma var. Ceviz içerdiği melatonin hormonuyla uyku düzensizliğini engeller, antioksidan özelliği ile kış aylarında hastalıklardan korunmamızı sağlar. Baharatlar ise içerdikleri magnezyum oranıyla depresyonda sık görülen gün içindeki sinir kasılmalarını önler. Örneğin 1 çorba kaşığı kurutulmuş kişniş günlük magnezyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 3’ünü karşılar. Ayrıca nane, adaçayı, geyik otu ve fesleğen magnezyum bakımından zengin baharatlardır. C vitamini eksikliğinin, bazı depresyon vakalarının kaynağı olduğu sanılmaktadır.”.

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