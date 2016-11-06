Kirli işlerine çocukları da alet etmişler

FETÖ, Bank Asya’daki usulsüzlükleri kamufle etmek için çocukları kullandı. Yaşları 2 ila 8 arasında değişen 30 çocuk adına açılan hesaplardan, 26 milyon lira çıktı.



Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, (DDK) FETÖ’nün finans ayağı olan Bank Asya’da yapılan usulsüzlükleri net bir şekilde tespit etti. Yaşları 2 ila 8 arasında değişen çocuklar adına bankada milyonluk hesapların açıldığı belirlendi. En çok para girişi yapılan, çoğu kreş çağındaki 30 çocuğun hesabında toplanan para ise 26 milyon lirayı aşıyor.

8 YAŞINDA, 1.7 MİLYON TL’Sİ VAR

Devletin tüm kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının, örgüt içindeki finans hareketlerini kamufle etmek için çocukları istismar ettiği ortaya çıktı. FETÖ’nün talimatıyla yaklaşık 90 bin memurun 4.7 milyar lira para yatırdığı Bank Asya’ya para trafiğini gizlemek için çocukların adına hesaplar açıldığı ortaya çıktı. Yaşları 2 ila 8 arasında değişen çocuklar adına milyon liralık hesapların açıldığı belirlendi. En çok para girişi yapılan 30 çocuğun hesabında toplanan para miktarı 26 milyon 150 bin 572 TL. 8 yaşındaki bir çocuğun hesabına 1 milyon 708 bin lira para girişi yapılırken, 2 yaşındaki başka bir çocuğun hesabında ise 784 bin lira gibi bir tutar saptandı. En çok para hareketi gözlenen 30 çocuk adına açılan hesaplara 500 bin liranın üzerinden para girişi yapıldığı belirlendi. 8 çocuğun hesabında ise 1 milyon lirayı aşkın paranın yer aldığı anlaşıldı.

VELİLER DE İNCELENİYOR

Yüklü miktarda para bulunan çocuk hesapları için detaylı bir inceleme başlatıldı. Çocukların velilerinin FETÖ ile bağlantısının yanı sıra hesabın açıldığı tarihten itibaren gelişen para trafiği de mercek altına alındı.

787 PROFESÖRDEN 117 MİLYON TL…

DDK, FETÖ’nün çağrısı ile 89 bin 797 memur tarafından 4.7 milyar liranın Bank Asya’ya yatırıldığını ortaya çıkarmıştı. Yapılan inceleme sonucunda, 36 bin 103 öğretmenin toplamda 1.9 milyar lirayı bu bankaya yatırdığı belirlenmişti. Bank Asya’ya, 1.775 üniversite araştırma görevlisi 148 milyon lira, 1.540 yardımcı doçent 147 milyon lira, 835 doçent 101 milyon lira, 787 profesör 117 milyon lira, 663 öğretim görevlisi ise 39 milyon lira yatırdı. FETÖ’cü hesaplarda 1.809 asker, 1.482 uzman, 948 bilişimci, 852 denetim elemanı, 331 hâkim-savcı, 298 genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, 258 danışman, 60 mülki amir, 12 dışişleri meslek memuru da bulunuyor.

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