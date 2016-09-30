Kirli hava değerli taşa dönüştürüldü

Hollandalı tasarımcı Daan Roosegaarde, Pekin’deki hava kirliliği üzerine yaptığı fütüristik çalışmada, havadaki kirliliğe neden olan partikülleri emen bir sistemle, kirli havadan değerli taşlar üretiyor ve bu taşlardan bileklik ve yüzükler üretiyor.



Roosegaarde, soluduğumuz havayı temizleyip tekrar solunabilir hale getirmek amacıyla 7 m yüksekliğindeki ‘Temiz Hava Kulesi’ni yaratmış. Kule en üst noktasından emdiği kirli havayı arıtıp, 6 kenarındaki çıkışlardan temiz halde tekrar ortama salıyor. Saatte 30 bin m3 kirli havayı temizleyebilen kule, bunu yapabilmek için kaynağını temiz enerjiden alan 1400 watt elektrik harcıyor.

SADECE HAVAYI TEMİZLEMİYOR, DEĞERLİ TAŞLAR DA ÜRETİYOR

Bu hava filtresi, sadece havayı temizlemiyor, ayrıca değerli taşlar üretmek için de kullanılıyor. elde edilen kir ve atık sıkıştırılarak bileklik ve yüzüğe dönüştürülüyor. Bu sayede de kampanyayı destekleyenlere yaptıkları bağışın bir geri dönüşü anlamında hediyeler gönderiliyor.

HAVADAKİ KİRLİLİĞE NEDEN OLAN PARTİKÜLLERİ EMEN BİR SİSTEME SAHİP

Roosegaarde’nin duman çalışması, yer altında konuşlandırılmış bakır bobinler aracılığıyla bir elektrostatik alan oluşturup havadaki kirliliğe neden olan partikülleri emen bir sisteme sahip. The Smog Free Project isimli proje, Hollanda’nın Rotterdam şehrinde bulunan Roosegaarde’nin stüdyosunda başlatıldı. Yaklaşık 7 metrelik hava temizleme cihazının beyaz konik dış yüzü, hastanelerde kullanılan hava filtresinin teknolojisi ile aynı teknolojiyi kullanıyor. Ancak Roosegaarde’nin geliştirdiği vakum çok daha büyük ölçekli olma özelliğini taşıyor. Tamamen yenilenebilir enerji ile çalışan hava temizleme kulesi, tepesinden çektiği kirli havayı yanlardaki yüzeyler üzerinden salıyor.

BİR TOST MAKİNESİ KADAR ENERJİ İLE ÇALIŞIYOR

Yaklaşık bin 400 watt’lık enerji tüketimi ile bir tost makinesi kadar enerji kullanan kule, şehirlerde temiz hava alanları oluşturmak için oldukça ideal bir teknoloji gibi görünüyor. Projenin ekonomik sürdürülebilirliğine bağlı olarak Rotterdam şehrinden başlayacak olan proje, hava kirliliği ile başı dertte olan Pekin, Paris ve Los Angeles gibi şehirlerde denendikten sonra tüm dünyaya sulunulacak.

YÜZÜĞÜN İÇİNDEKİ SİYAH KÜP, YÜZDE 42 KARBON BARINDIRIYOR

Bu modüler sistem, saatte 30 bin metreküp kirli havayı temizleyerek hava içerisinde bulunan küçük partikülleri alternatif bir kullanımı bulunan farklı maddelere dönüştürebiliyor. Bu işlem sayesinde kirlilikten arındırılmış pozitif partiküllerle yüklü hava atmosfere salınıyor. Böylece salınan hava içerisinde bulunan pozitif yüklü iyon partikülleri, kendilerini inceltilmiş toz tanelerine tutundurarak bu moleküllerin kulenin içerisine hapsolmalarını sağlıyor. Toz partiküllerinin toplanmasının ardından elde edilen siyah renkli toz kendi içerisinde yüzde 42 karbon barındırıyor ve kolaylıkla toz kömür ile karıştırılabiliyor. Kickstarter’da projeye fon talebi oluşturan Roosegaarde, yaklaşık 113 bin euro toplayarak büyük bir zorluğun üstesinden gelmeyi başardı. Projenin geliştirilmesi halen devam ediyor.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail