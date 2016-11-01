Bakırköy Belediyesi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Alican Yücesoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen galaya çok sayıda ünlü isim katıldı. Aralarında; Hande Subaşı, Özlem Yılmaz ve Melis Birkan’ın da yer aldığı oyun galasına ilgi bir hayli yoğundu.

Salonun hınca hınç dolduğu ‘Kıran Resimleri’ oyununda konuşan Yücesoy, ”Oyunlara böylesine büyük bir ilginin olması bizleri çok mutlu ediyor.” dedi. Oyun galasında sevgilisi Alican Yücesoy’un elini bir an olsun bırakmayan Melis Birkan’ın mutluluğu ise her halinden okunuyordu.

OYUNUN KONUSU KISACA ŞÖYLE

İnci Aral’ın ‘Maraş Katliamı’ndan bir yıl sonra bölgeye giderek, sağ kurtulup civar köylere sığınan tanıklarla yaptığı röportajlardan kurmacaya aktardığı “Kıran Resimleri” resmi tarihin kaydetmediği o karanlık günleri anlatan bir öykü kitabıdır. Düğünlerini, cenazelerini, yoksulluklarını ve umutlarını paylaşan insanların, kışkırtmayla kan döküp komşusuna saldıracak hale getirildiği bu korkunç olayın birebir ya da dolaylı olarak etkilediği dokuz “insan” hayatı anlatılır dokuz ayrı öyküde. Her dönem farklı ayrıştırmalar yaratılarak beslenen bir ‘linç kültürü’nün sonucudur yaşananlar.