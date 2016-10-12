Kiralık işçi çalıştırma şartları belirlendi

Bu yılın başında yasalaşan kiralık işçi çalıştırma koşulları ile ilgili yönetmelik Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, doğum sonrası yarı zamanlı çalışmada, mevsimlik tarım işlerinde, ev hizmetlerinde, günlük işlerden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işler, iş sağlığı ve güvenliği açısından acil olan işler, işletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin öngrülümeyen şekilde artması durumunda ve dönemsellik arz eden iş artışlarında “kiralık işçi” çalıştırılabilecek.

8 AY ÇALIŞTIRABİLECEK

Kiralık işçi çalıştırma süresi de en fazla 8 ay olacak. Geçici işçi çalıştıran işveren, belirtilen sürenin sonunda aynı iş için 6 ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramayacak. Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde, işçinin ne kadar süre içerisinde işe çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilecek. Bu süre 3 ayı geçemeyecek. Geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, işyerindeki işçi sayısının dörtte birini geçemeyecek. Ancak, 10 ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde bu sayı beşe kadar çıkabilecek. İşveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini sonraki 6 ayda geçici işçi olarak çalıştıramayacak.Kiralık işçiler çalıştıkları dönemlerde, işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele ilkesince yararlandırılacak. Geçici işçi çalıştıran işveren, işçilerin ücretlerinin ödenip ödenmediğini çalıştığı süre boyunca her ay kontrol etmekle yükümlü olacak. Özel istihdam bürosu geçici işçilerin ücretinin ödendiğini gösteren belgeleri aylık olarak, geçici işçi çalıştıran işverene ibraz etmekle yükümlü olacak.

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