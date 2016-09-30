Kılıçdaroğlu’ndan sert Lozan tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Lozan Anlaşması’nı zafer olarak yutturmaya çalışıyor” şeklindeki sözlerine Twitter üzerinden tepki gösterdi.



Lozan Antlaşması’nın Türk Kurtuluş Savaşı’nı taçlandırdığını belirten CHP lideri,Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’nın, devletin kuruluşunda büyük katkısı olan bir antlaşmayı zafer olarak görmemesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Lozan ile Türk milletinin bağımsız bir devlet kurma imkanına sahip olduğu da vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bu asil millet Lozan zaferine giden yolda gözünü kırpmadan canını feda etmeseydi, şimdi senin Cumhurbaşkanı olduğun bir ülke de olmayacaktı” dedi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail