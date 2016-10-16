Kılıçdaroğlu’ndan sert çıkış : ‘Ağrıma gidiyor…’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Musul operasyonu başladı, Türkiye masanın dışında. Niye masanın dışında? Benim ağrıma gidiyor” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Musuloperasyonuna ilişkin olarak, “Musuloperasyonu başladı, Türkiye masanın dışında. Niye masanın dışında? Benim ağrıma gidiyor. Ben kendi ülkemin çıkarlarını korumak zorundayım. Ama bu dış politika Türkiye’yi felakete sürüklüyor” dedi.

Silivri’de tarım kuruluşları ile bir araya gelenCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada dış politikayı eleştirdi.

“BAŞİKA’DA ASKERLERİMİZ OLMALI AMA…”

Dış politikanın milli olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Yani iktidar ve muhalefetin beraber karar aldığı bir alandır dış politika. Dış politikada konuşurken gırtlağınızda 9 boğum olduğunu düşüneceksiniz, iç politikadaki gibi esip gürleyemezsiniz. Daha dikkatli konuşacaksınız. Başika’da askerlerimiz var. Olmalı mı olmalı. Niye gittik? IŞİD ile mücadele için gittik. Etmeli miyiz, evet etmeliyiz. Ama bir kişinin kalkıp Dubaitelevizyonuna yaptığı açılama her şeyi berbat etti. Mezhep endeksli bir dış politika çağrısını yaptı. Irak başbakanı dedi ki ‘Başika’dan çekilin.’ Çağrı yaptık Irak hükümetine biz orada Irak halkının güvenliği için oradayız, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ama birileri böyle konuşmadı” diye konuştu.

“TÜRKİYE NİYE MASANIN DIŞINDA? AĞRIMA GİDİYOR”

Musul operasyonu ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, “Musul operasyonu başladı, Türkiyemasanın dışında. Niye masanın dışında? Benim ağrıma gidiyor. Ben kendi ülkemin çıkarlarını korumak zorundayım. Ama bu dış politika Türkiye’yi felakete sürüklüyor. Yanlış bir politika yürütüyoruz. Mısır ile kavga ettik. Mısır ile ne derdimiz var bizim. TIR’larımızMısır’a giremiyor. Kim zarar gördü? Biz Mısır’a eski iki eski büyükelçimizi gönderdik. İlişkilerin düzeltmesi gerektiğini ifade ettik. Biz düzeltmeye onlar bozmaya çalışıyor. Dünyanın her tarafında kapının önüne bırakılan bir Türkiye var. Turist gelmiyor” şeklinde konuştu.

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