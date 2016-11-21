Kiko Milano ilk mağazasını Zafer Plaza AVM’de açtı

Kozmetik ürünlerinde tüm ihtiyaçlara yanıt veren sonsuz renk yelpazesi ve yenilikçi yaklaşımı ile kadınların kalbini fetheden İtalyan kozmetik markası KIKO Milano, bu kez İstanbul dışına çıkarak, Bursa’da ki ilk mağazasını Zafer Plaza AVM’de açtı…

Moda ve tasarımın kalbinin attığı Milano’nun heyecan verici stilini ve günün yükselen trendlerini tüm kadınlar için erişilebilir hale getiren KIKO Milano, İstanbul’un ardından Bursa’daki ilk mağazasını 12 Kasım Cumartesi günü Zafer Plaza AVM’de açtı. Ünlü Blogger Merve ÖZKAYNAK’da mağaza açılışında sevenleriyle ile buluştu.

KIKO Milano, İstanbul dışında açtığı ilk mağaza olan Bursa’daki yeni noktasında, markanın birbirinden renkli kozmetik ve cilt bakımı ürünlerinin yanı sıra dönemsel olarak sınırlı sayıda üretilen özel koleksiyonlarını da stil sahibi kadınlarla buluşturacak.

Kişiye özel bir deneyim sunma vizyonuyla yola çıkan KIKO Milano’nun ürün ve koleksiyonlarının, sosyal fenomenlerden, sokak modasından, bloglardan, gösteri, moda, yiyecek ve tasarım dünyasından esinlenilerek hazırlandığını belirten Türkiye Ülke Direktörü Deniz Karadağ; “Kısa bir süre önce İstanbul’da açtığımız beşinci mağazamızın ardından İstanbul dışındaki ilk mağazamızı da Zafer Plaza AVM’de açmış olmanın heyecanı içindeyiz. Bursa, Türkiye’nin en önemli ekonomi merkezlerinden biri olması dolayısıyla, modayı ve yenilikleri takip eden bir kent. Bu açıdan, KIKO Milano olarak bizim için önemli bir yatırım noktası. Önümüzdeki dönemde Ankara’da da bir mağaza açarak Türkiye’deki büyümemize devam edeceğiz. KIKO Milano’nun özel eğitimli kozmetik uzmanları ve makyözlerinden makyaj sırlarını öğrenmek ve doğru önerilerle farklı renkleri, yeni makyaj stillerini ve cilt bakım ürünlerini test etmek üzere tüm kadınları mağazalarımıza bekliyoruz” dedi.

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