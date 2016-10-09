“Kibarlık Budalası”, Bursalılarla buluştu
Bursa Yıldırım Beledi̇yesi̇ 2016-2017 Kültür Sanat Sezonu, özel gösteri̇ler ve Haldun Dormen’i̇n rol aldığı “Ki̇barlık Budalası” adlı oyunuyla açıldı.
Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki açılış programı, Haldun Dormen’i̇n rol aldığı “Ki̇barlık Budalası” adlı oyunuyla başladı. Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu’nun klasik müzik dinletisinin yanı sıra Yunus Emre, Nasrettin Hoca gibi kahramanları anlatan gösteriler de yer aldı.
Etkinliğin biletleri, izleyicilerin yanlarında getirdikleri kitaplar karşılığında verildi. Biletlerle karşılığında toplanan kitaplar, Büyük Orhan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine gönderilecek.
Öte yandan, tiyatro gruplarının canlandırma yaptıkları alanları gezen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, oyuncularla fotoğraf çektirip kısa sohbetler gerçekleştirdi.