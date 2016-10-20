KHK mağdurlarına güzel haber!

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, gelecek günlerde yayımlanacak KHK’larda mağdurlar için ‘göreve iade’ maddesinin de yer alacağını açıkladı.



Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Yeni Anayasa ve Başkanlık gündemine ilişkin olarak konuk olduğu Habertürk yayınında açıklamalarda bulundu. Canikli, “Yeni KHK’lar gelecek. Yeni KHK ile göreve iade edilenler olacak.” dedi.

“YENİ KHK’LARDA GÖRE İADE MADDESİ OLACAK”

İstihbarat ile düzenlemeler masada. İstihbarat yeniden yapılandırılacak. Çalışmaları tamamladık. Etkili bir konu. İstişare süreci biraz zaman alabilir. Bu KHK’ya yetişir mi bilemiyorum. Ama hazırlıyoruz.

Görevden iade için KHK geliyor. Öte yandan FETÖ mensuplarının ihracı var. FETÖ üyesi olmayanların sayısı çok düşük. Mağduriyet söz konusu değil, hatalar olabilir. Onları düzeltiyoruz. OHAL biterken bir yetki vereceğiz idareye. Bu kapsamda hata tespit edilirse, düzenleme yıllar sonra da yapılabilecek.”

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