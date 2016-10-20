Kestel Açıkhava Tiyatrosu yaza hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve inşaatı hızla devam eden Kestel Açık Hava Tiyatrosu’nun Mayıs ayı sonunda hizmete açılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olacak açık hava tiyatrosunun, Kestel’deki kültürel, sanatsal ve sosyal aktivitelerin merkezi olacağını söyledi.

Bursa’yı daha çağdaş ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de yaşam kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması için çalışmalara hız verdi. Bu kapsamda tüm ilçelerde, spor tesisleri, parklar, yeşil alanlar, kültür merkezleri gibi sosyal donatı alanı eksikliklerini bir bir gideren Büyükşehir Belediyesi, Kestel ilçesine de modern bir açık hava tiyatrosu kazandırıyor. Esentepe Mahallesi’ndeki 14 bin metrekare arsa üzerinde 2 bin 400 metrekare inşaat alınana sahip, 1500 izleyici kapasiteli açık hava tiyatrosunda inşaat hışla yükseliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de beraberindeki Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kestel’e değer katacak

Başkan Altepe, Kestel’e kültürel, sanatsal ve sosyal her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilecek güzel bir amfi tiyatro kazandırdıklarını söyledi. Yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olacak kompleksin içi, dışı, otoparkları ve müştemilatlarıyla ilçeye değer katacağını ifade eden Başkan Altepe, “Esentepe Mahallesi’nde spor alanlarının bulunduğu bölgeye yapılan amfi tiyatro ile burası tam bir etkinlik merkezi olacak. Çalışmalar hızla sürüyor. İnşallah Mayıs ayı sonunda hizmete açacağımız bu tesiste önümüzdeki yaz birbirinden güzel etkinlikler düzenleyeceğiz” dedi.

Kestel Belediye Başkanı Yener Acar da, yüzme havuzu, futbol sahası, buz pateni ve buz hokeyi salonlarının da bulunduğu spor vadisine yapılan amfi tiyatrosunun bölgeye ayrı bir canlılık getireceğini belirterek, bölgeye kazandırılan tesis nedeniyle Başkan Altepe’ye teşekkür etti.

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