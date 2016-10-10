Kent Konseyi’nde gündem “İslam’daki Mezhep Anlayışları”

Bursa Kent Konseyi Çekirge Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “İslam’da mezheplerin ortaya çıkması ve günümüze yansımaları” konulu söyleşiye Eğitimci Nusret Vardar konuk oldu.

Bursa Kent Konseyi Çekirge Çalışma Grubu tarafından hazırlanan söyleşi, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Çekirge Çalışma Grubu Temsilcisi M. Necati Şahin, çalışmalarına her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni’ye teşekkür etti. Şahin, söyleyişe konuşmacı olarak katılan Nusret Vardar’a da ayrıca teşekkür etti. Daha sonra Çekirge Çalışma Grubu üyesi Sabri Yalın tarafından Nusret Vardar’ın özgeçmişi paylaşıldı.

“İslam’da mezheplerin ortaya çıkması ve günümüze yansımaları” konulu söyleşiye konuşmacı olarak katılan Türkiye´nin ilk imam hatip okulu İstanbul İmam Hatip Okulu´nun ilk 3 mezun öğrencisinden biri olan ve Bursa ile İnegöl İmam Hatip okullarının kurulmasında katkıları bulunan, yüzlerce öğrenci yetiştiren Nusret Vardar, özet olarak bilgiler verdi. Vardar, mezhep konusunun İslam tarihine fevkalade tesiri olduğunu söyledi. İslamiyet’te bir konu karşısında başvurulacak ilk kaynağın Kuran-ı Kerim olduğunu, ardından ise sünnetler geldiğini hatırlatan Nusret Vardar, mezheplerin hicri ikinci asırdan itibaren ortaya çıktığını dile getirdi. Peygamber Efendimizin ‘Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunların sadece bir tanesi ateşten kurtulacak. O da benim ve eshabımın üzerinde olduğu yoldur’ hadisini hatırlatan Vardar, “Bizler buna Ehli Sünnet vel-cemaat diyoruz. Mezheplerin üç ana grupta ortaya çıktığını görüyoruz. Siyasi sebepler, itikadi sebepler ve ameli meselelerdir. Kuran-ı ve sünnetleri temel alarak görüş bildiren ulemanın çevresinde toplanan, onun kurduğu ekolü bizlere günümüze devam ettiren gruplara mezhep diyoruz” dedi.

Mezheplerin ortaya çıkış sebeplerini ve tarihi geçmişlerini anlatan Vardar, Cemel vakası, Sıffin Savaşı ve sonuçları hakkında bilgiler verdi. Abdullah bin Sebe, Hariciler, mutezile fırkası gibi tehlikeli siyasi oluşumları anlatan Vardar, itikadi konuda ehli sünnet vel-cemaat mezhebinin yayılmasında büyük rolleri olan imam-ı Matüridi ve imam-ı Eşari hizmetlerini ve çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Siyasi mezhepler arasında tarih boyunca hep çatışma olduğunu dile getiren Vardar, “İtikadi mezhepler arasında ise hiçbir zaman çatışma olmamış, tam tersine uyum vardır. Ameli mezhepler de hiç yoktur. Hanefi, Maliki, Hanbeli ve Şafii mezhepleri arasında hiçbir tartışma söz konusu değildir. Bugün bu 4 mezhepten hangisi imam olursa olsun arkasında rahatlıkla namaz kılıyoruz” diye konuştu.

Selefiliği temel alarak günümüze taşınacak şekilde ele alıp toplumlara lanse eden İbni Teymiyye tehlikesini de açıklayan Vardar, bu oluşumun tarih boyunca taraftar bulduğunu, 19. asrın başlarında Mısır’da Cemaleddin Efgani, Abduh ve Reşit Rıza gibilerin de İbni Teymiyye görüşlerini ilke edindiğini hatırlattı. Netice olarak Peygamber Efendimizin ‘Benim ümmetin batıl üzerinde bir araya gelmez’ buyurduğunu aktaran Vardar, “Dünyada Müslüman topluluklara bakıldığında ehli sünnet mezhebine mensup olanların yüzde 80’in üzerinde olduğu söyleniyor. Bunun dışındaki mezheplerin dışındakiler sapık mezheplerdir” dedi.

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