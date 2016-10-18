Kent Konseyi gönüllülerine meme kanseri anlatıldı

Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Gurubu’nun KETEM ile ortaklaşa hazırladığı kanser bilgilendirme toplantısında, Toplum Sağlığı Merkezi eğitim hemşiresi Meryem Saatçi tarafından meme kanseri belirtileri ve korunma yöntemleri anlatıldı.

Bursa Kent Konseyi ofislerinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Ressamlar Çalışma Grubu üyeleri ve gönüllüler katıldı. Toplum Sağlığı Merkezi eğitim hemşiresi Meryem Saatçi, meme kanserinin belirtilerini kadınlara anlatmak, kendi kendilerine muayene olabilmelerini sağlamak amacıyla toplantıyı düzenlediklerini söyledi. Kanserin hastalıklar grubu olduğunu belirten Saatçi, kanserin tek bir hücrenin kontrolsüz çoğalmasıyla oluştuğunu ifade etti. Son dönemde çevremizdeki ölümlerin büyük kısmının kanser kaynaklı olduğuna dikkat çeken Saatçi, “Erkeklerde akciğer kanseri, kadınlarda ise meme ve rahim ağzı kanseri oldukça sık görülüyor. Eğitimlerde, meme kanseri 10 kadından birinde gözükür diyorduk. Ancak son bir senedir 8 kadında birinde meme kanserinin görüldüğünü anlatıyoruz. Eskiye göre görülme olasılığı arttı, ancak ölüm oranı ise azaldı. Çünkü erken tanı için kadınlar artık mamografiye gidebiliyor” dedi.

Uzmanların, “Bir kadın hayatı boyunca kanser olacaksa o meme kanseridir” dediğini hatırlatan Saatçi, erken teşhis konulan kadını kurtarmanın daha kolay olduğunu anlattı. Bir kadın organı olan memenin, çocukları emzirmek ve estetik görünüm için önemli olduğunu aktaran Saatçi, memenin kadınlar için hem önemli olduğunu, hem de menopoza kadar baş belası olduğunu söyledi. Vücudun, östrojenin yoğunluğuna göre meme kanserine yakalanma olasılığının arttığını belirten Saatçi, “Meme kanseri daha çok genetik geçişle oluşuyor. Ailesel yakınlık önemlidir. Birinci derece yakınımız olan anne, teyze, kız kardeşimizde meme kanseri vakası varsa iki kat kendimize dikkat etmeliyiz. Çok hızlı gelişiyor. İkincisi de hormonlar etkilerdir. Meme kanserinin en çok görüldüğü bölge, organın vücuda tutunduğu bölgedir. İkinci en çok görülen bölge ise meme başıdır. Kadınların ergenlik yaşı 11’den aşağı, menopoz yaşı da 55 ve üzerinde başladıysa, ilk doğum 40 yaş ve üzerinde olduysa, emzirme süresi 2 seneden az ise meme kanserine yakalanma olasılığı biraz daha fazladır. Daha önceden meme hastalığımız varsa sıkı takibini yapmalısınız” diye konuştu.

Obezitesi olanların şeker ve tansiyon rahatsızlığı da bulunduğu için herhangi bir ameliyat halinde risk taşıdığı hatırlatan Saatçi, sağlıklı yaşam programına kadınların dikkat etmesini istedi. Saatçi, “Her şeyden yiyebiliriz. Ancak miktarlarını azaltmalıyız. Sabah kahvaltısı muhakkak yapılmalı, sağlam bir öğlen yemeli yenilmeli, akşam ise hafifletmeliyiz. Meme kanserinde kilo değil, bel kalınlığı önemlidir. Beliniz ne kadar genişliyorsa meme kanserine uygun ortam o kadar fazla oluşuyor” dedi.

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