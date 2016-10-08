Kendini patlatan canlı bombanın fotoğrafı ortaya çıktı

Başkent Ankara’da “Teslim ol” çağrılarına uymayarak kendilerini patlatan teröristlerden Mahide Ataş’ın olay yerinde bulunan kimliği ortaya çıktı.

Ankara’dan bu sabah korkutan bir son dakika haberi geldi. Ankara’da, Haymana yolu civarında bombalı araçla eylem hazırlığındaki iki terörist, düzenlenen operasyonda polisin “teslim ol” çağrısı üzerine kendilerini patlattı. Kendini patlatan iki teröristin isimlerin Mahide Ataş ve Harun Arslan olduğu belirlendi. Mahide Ataş’ın olay yerinde bulunan kimliği de ortaya çıktı.

VATANDAŞ İHBAR ETTİ, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Haymana yolunun 9. kilometresindeki özel bir at çiftliğinde şüpheli kişileri fark eden iki vatandaşın polise ihbarı sonrası harekete geçildi. Polisin ‘teslim ol’ çağrısına uymayan teröristler daha müdahale edilmeden kendini patlattı. Polisin “teslim ol” çağrısı üzerine araçtaki bombayı patlatarak intihar etti.

İşte olay yerinde bulunan kadın teröristin kimliği;

ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİLER

Teröristler ölü ele geçirildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

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