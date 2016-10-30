Kenan Doğulu ile 29 Ekim coşkusu

Ankaralılar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtpark’taki Kenan Doğulu konseriyle yaşadı.

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 93’üncü yılında, Başkentlilere bayram coşkusu yaşattı. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına sabahın erken saatlerinde Çayyolu Atapark’ta düzenlenen törenle başlayan Çankaya Belediyesi, Kenan Doğulu Konseri ile Ankaralı cumhuriyet sevdalılarına bayram coşkusu yaşattı. Antıpark’ta gerçekleştirilen Kenan Doğulu Konseri öncesinde konuşma yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Anıtpark’ı dolduran Başkentlilere, “Hoş geldiniz Cumhuriyet sevdalıları, hoş geldiniz Mustafa Kemal’in yoldaşları. Cumhuriyetimizi kimseye böldürmeyeceğiz, yıktırmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” diye konuştu.

“BİZ 79 MİLYON BİRİZ, BERABERİZ”

Anıtpark’ı dolduran Başkentlilere seslenen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Sizi bugün Atamızın yanı başında ağırlıyoruz, Cumhuriyetimizin 93’üncü yılını birlikte kutluyoruz. Mustafa Kemal’in dediği gibi ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’. Hiçbir güç, grup, terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti’ni bölemez, yıkamaz. Biz 79 milyon biriz, beraberiz ve yolumuza beraber devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Alper Taşdelen’in konuşmasından sonra alkışlar arasında sahneye çıkan Kenan Doğulu, ilk olarak 10. Yıl Marşı’nı izleyicilerle birlikte seslendirdi. “Gençlik Marşı” ile konser alanını coşturan Doğulu, “Memleketim” şarkısı ve sevilen şarkılarından oluşan geniş repertuarıyla Başkentlilere müzikle dolu bir gece yaşattı.

“ATATÜRK’ÜN IŞIĞINDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Konserin finalinde 10. Yıl Marşı’nı tekrar seslendiren Kenan Doğulu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i sahneye davet etti. Doğulu’ya teşekkür ederek çiçek takdim eden Taşdelen, “Yaşasın tam bağımsız Türkiye, Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk’ün ışığında yürümeye devam edeceğiz, Cumhuriyetimize sonsuz kadar sahip çıkacağız” diye konuştu.

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