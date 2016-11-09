Kelebekler TEGV anneleri için kanat çırpmaya devam ediyor

Yeşim Tekstil Kadın ve Çocuk Kulübü ve Uludağ Soroptimist Kulübü’nün kadınlar için birlikte hayata geçirdiği “Kelebeğin Dünyası” projesi kapsamında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda verilen eğitimlerde yeni dönem başladı.

Türkiye’de tek çatı altında en fazla kadın çalışan istihdam eden şirketlerden biri olan Yeşim Tekstil’in Kadın ve Çocuk Kulübü ve Uludağ Soroptimist Kulübü’nün Yeşimli kadınların eğitim, sağlık ve kişisel gelişim konularında farkındalığını arttırmak amacıyla 2013 yılının Kasım ayından bu yana hayata geçirdiği “Kelebeğin Dünyası” projesine 2015 yılında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı da (TEGV) dahil olmuştu.

Kelebeğin Dünyası Projesi kapsamında bir yandan Yeşimli kadınlar için yapılan eğitimler ve danışmanlıklar devam ederken diğer yandan da TEGV’li annelere yönelik “Çocuğumla birlikte geleceğe ilerliyorum” adıyla 6 aylık yeni bir sertifika programı yürütülüyor.

Sertifika programı kapsamında Uludağ Soroptimist Kulübü üyesi meslek sahibi kadınlar ve Yeşimli yöneticiler, çocuğu TEGV Bursa Öğrenim Birimi’nde eğitim gören annelere sağlık, hukuk, aile ve kişisel gelişim başlıkları altında çeşitli konularda eğitimler veriyor. Bu eğitimler bire bir gönüllü danışmanlıklarla da destekleniyor. Eğitimler, TEGV’in Hürriyet’teki binasında anneler çocuklarını etkinliklere bıraktıktan sonra gerçekleşiyor. Böylelikle anneler çocuklarını bekledikleri zamanı eğitimlerle değerlendirerek kişisel gelişimleri için önemli bir fırsat da yakalamış oluyorlar. 2015 yılında yaklaşık 70 kadına yönelik 6 ay boyunca süren eğitimlerin ardından tüm katılımcılara sertifika da verildi.

“Çocuğumla birlikte geleceğe ilerliyorum” programının yeni dönem tanıtım toplantısı ise 5 Kasım’da TEGV Bursa Öğrenim Birimi’nde gerçekleşti. Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Cesur’un TEGV’li anneleri program hakkında bilgilendirdiği toplantıya TEGV Bursa Öğrenim Birimi Yöneticisi Selma Göksel Şahin ve Uludağ Soroptimist Kulübü üyeleri de katılarak programla ilgili detayları paylaştışlar.

Program kapsamında TEGV Bursa Öğrenim Birimi’nde gelecek üç ayda gerçekleşecek eğitimler:

12 Kasım 2016 “Aile planlaması” / Dr. Muammer Durak

19 Kasım 2016 “Modern stres yönetimi” / Şebnem Koral

3 Aralık 2016 “Değerler” / Ayça Bolten Ülkü

10 Aralık 2016 “Toplumsal cinsiyet eşitliği” / Meral Yıldırım

17 Aralık 2016 ”Veli – öğretmen – öğrenci üçgeninde etkili, başarılı iletişim” / Nesrin Turşucular

24 Aralık 2016 “Aile dizimi” / Meral Yardımcı

7 Ocak 2016 “Ne istediğin değil, nasıl istediğin önemli” / Gamze Demirbaş Çelebi

14 Ocak 2016 ”Hayatımızda yalınlaşmak” / Neslin Özkaya

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