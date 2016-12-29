Kelebek Hastası çocuklar için umut oldular

EndülüsPark AVM, hayata değer katmak adına sosyal sorumluluk etkinliklerine devam ediyor.

“Çantamda Umut Var” gönüllüleri ve “ EndülüsPark AVM’ de düzenledikleri kermesle Kelebek Hastalığı ile mücadele eden çocuklar için umut dağıttı.

Ünlü oyuncu Fulden Uras’ın kurucusu olduğu “Hayat Gerçek Olsa Derneği” işbirliğiyle gerçekleştirilen kermeste, “Çantamda Umut Var” gönülleri, elleriyle yaptıkları oyuncak, takı, çanta, aksesuar gibi ürünleri satışa sundu.

“Küçük Bir Hediye, Yüzlerce Büyük Tebessüm” temasıyla gerçekleştirilen kermese ilişkin açıklamalarda bulunan Çantamda Umut Var Gönüllüleri kurucusu Sebla Gül, toplumda kelebek hastalığının pek fazla bilinmediğini belirterek;

“Çantamda Umut Var ailesi olarak düzenlediğimiz kermesimizle, kelebek hastalığıyla mücadele eden çocuklarımıza katkımız olsun istedik. Bu nedenle, etkinliğimizden elde edilecek tüm gelirleri doğrudan Kelebek Hastalığı ile mücadele eden yavrularımıza bağışlayacağız. Gönüllüler olarak bundan sonra bu çocuklarımızın yanındayız.” dedi.

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