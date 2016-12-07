Kedilere yeni evleri Mudanya Belediyesi’nden

Mudanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı Veterinerlik birimi tarafından yaptırılan kedi evleri ilçenin belirli noktalarına yerleştiriliyor.

Mudanya Belediyesi Veterinerlik Birimi’nin koordinesinde Mudanya Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla ürettiği ve hayvan severler tarafından da beğenilen kedi evleri ilçenin çeşitli noktalarına yerleştiriliyor. Mudanya Belediyesi Veteriner Hekimi Şükriye Çelikkollu ile birlikte kedi evlerini yerinde inceleyen, vatandaşların öneri ve isteklerini de dinleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Havaların soğumasıyla birlikte sokaklardaki sessiz dostlarımıza sahip çıkmak ve onlara yaşam alanları oluşturmak için çalışmalarımız sürüyor” dedi.



TOPLAM 40 ADET KEDİ EVİ

Geçtiğimiz yıl 15 adet kedi evinin ilçenin çeşitli noktalarına konuşlandırıldığını hatırlatan Türkyılmaz, “Bu yılda 25 adet kedi evimizi belediyemizin marangozhanesinde üreterek belirlenen noktalara yerleştiriyoruz. Bu sayede sokaklarda yaşayan kedilerimize yeni yaşam alanları oluşturmuş oluyoruz” dedi. Tirilye ve Güzelyalı Mahalleri ile ilçe merkezinde kedi evlerinin yerleştirildiğini ifade eden Türkyılmaz, “Sokakta yaşayan dostlarımızın soğuk havalarda barınmalarını sağlıyoruz. Bu konuda duyarlı ve dikkatli hareket ediyoruz” dedi. Belirli zamanlarda belediye tarafından besleme yapıldığını da hatırlatan Türkyılmaz, “Veterinerlik Birimimiz ayrıca sokaklardaki sessiz dostlarımızın kısırlaştırma işlemleri ile sağlık bakımlarını da gerçekleştiriyor” diye konuştu.

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