Kaza geçiren eşinin ardından gözyaşı döktü

Antalya’da kamyonuyla altına aldığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan Bekir Tektaş gözaltına alınırken eşi Zekiye Tektaş, “Şekeri var, dikkat edin” diye ağladı.



Antalya’daki kazada bir kişinin ölümüne neden olan Bekir Tektaş gözaltına alınırken eşi Zekiye Tektaş, “Şekeri var, dikkat edin” diye gözyaşı döktü.

MOTOSİKLETLİYİ ALTINA ALDI

Kepez İlçesi Kanal Mahallesi Sakarya Bulvarı’nda seyreden İsmail Derici’nin kullandığı 07 EEB 31 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden ve ara sokağa dönüş yapan Bekir Tektaş yönetimindeki 15 PK 564 kamyonun altında kaldı. Kamyonun altında motosikletiyle yaklaşık 5 metre sürüklenen İsmail Derici’yi fark eden Tektaş, hemen aracı durdurdu.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ayakkabıları çıkan, kaskı yola savrulan Derici için, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen Derici, yaşamını yitirdi.

“ONUN ŞEKERİ VAR DİKKAT EDİN”

Polis, işlemlerin ardından Bekir Tektaş’ı gözaltına aldı. Kaza anında eşinin yanında olan Zekiye Tektaş, gözyaşı döktü. Kaldırıma oturarak ağlayan Zekiye Tektaş, eşi polis aracına bindirilirken, “Onun şekeri var, şeker hastası, dikkat edin” dedi. Zekiye Tektaş’ı, çevredekiler ve gelen yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

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