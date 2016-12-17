Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlere alçak saldırı

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi kampüsünde bugün saat 08.45’de bir halk otobüsünde patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların bulunduğu bildirilirken, olay yerine ambulanslar sevkedildi. Bölgedeki muhabirlerin bildirdiğine göre şehitler ve yaralılar var. Otobüste çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu belirtiliyor. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, A Haber canlı yayınında saldırıda resmi olmayan bilgilere göre 9 şehidimizin olduğunu açıkladı.Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da “Maalesef şehit ve yaralılarımız var” dedi. Hastanelerde yaralılar için kan bağışı anonsu yapıldı. MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, telefonla bağlandığı CNN Türk televizyonuna, olayda kullanılan bombalı aracın 71 plakalı Şahin marka bir otomobil olduğunu belirtti.

Bölgeden gelen bilgilere göre patlamadan etkilenen otobüste şehitler ve yaralılar var.

ACI HABERİ MİLLETVEKİLİ VERDİ

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, A Haber canlı yayınında saldırıda resmi olmayan bilgilere göre 9 şehidimizin olduğunu açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de “Patlama, hastaneye yakın bir yerde gerçekleşti. Asker ve emniyet, terörün daima hedefindedir. Bu bizi şaşırtmamalı. Üzücü tabi, orada gencecik insanlarımızı kaybettik” dedi.

BAŞBAKAN, İÇİŞLERİ BAKANI VE ÇEVRE BAKANI OLAY YERİNE GİDİYOR

Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun patlamanın gerçekleştiği Kayseri’ye gittiği belirtildi.Kayseri AK Parti Milletvekili Sami Dedeoğlu, olay yerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin gittiğini belirtti. Dedeoğlu, yaralı sayısının 15-20’ye yakın olduğunun belirtildiğini kaydetti.

Görgü tanıkların iddiasına göre halk otobüsünün yanına yaklaşan bir araçta patlama meydana geldi. Şehit ve yaralılar olduğunu belirten Kayseri DHA Büro Şefi Oktay Ensari’nin bildirdiğine göre “Terör saldırısı olduğu netleşti. Görgü tanıkları 71 (Kırıkkale) plakalı bir araç olduğunu belirtiyor. Otobüs, hareket halindeyken bir araç geliyor ve bombayı patlatıyor. İddialar bu yönde. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir açıklama yok. Kampüs alanı ile olay yeri arasında bir kilometre kadar bir mesafe var. Yaralılar hem fakülte hastanesine hem diğer hastanelere gönderiliyor. Bunun bir terör saldırısı olduğu netleşti. Patlama otobüsün sol tarafında gerçekleşiyor. Tüm yaralılar olay yerinden alınıp hastaneye götürüldü.”

Kayseri DHA Büro Şefi Oktay Ensari’nin bildirdiğine göre patlamada şehit ve yaralılar var. Ensari “Patlama bir terör saldırısı gibi duruyor. Palas Caddesi, şehir merkezine 5-6 kilometre uzaklıkta. Orası yoğun bir yer değil. Okullar da tatil. Hafta içi yoğun olan bir yol. Aynı yol üzerinde komando tugayı kışlası var. Planlanmış bir olay gibi görünüyor. Sabah 08:45 sıralarında oldu. Şuan güvenlik önlemleri alınıyor. Bölge kontrol altında. Resmi görevliler dışında kimse alınmıyor. Patlama, kampüs içinde de duyuldu. Olaydan hemen sonra 6 dakika içinde ekipler olay yerine intikal etti. Görgü tanıkları, önce trafik kazası sandıklarını belirtti. Daha sonra otobüsünü savrulduğunu görmüşler. Otobüste kalabalık bir yolcu grubu olduğunu tahmin ediyorum” dedi.

Kayseri Hava İndime Tugayı’ndan çarşı iznine çıkan askerlerin otobüste bulunduğu ifade edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA, olayın bombalı araçla düzenlenen bir saldırı olduğunu bildirdi.

ERDOĞAN VE YILDIRIM BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de Erciyes Üniversitesi yakınlarındaki patlamayla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’dan bilgi aldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri’deki patlama hakkında bakanlardan bilgi aldı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Öte yandan, RTÜK, Başbakanlık tarafından Kayseri’de meydana gelen patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail