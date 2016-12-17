Kayseri Valisi’nden saldırı açıklaması: “Canlı bomba saldırısı…”

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri’deki patlamayla ilgili “Canlı bomba saldırısı, maalesef şehit ve yaralılarımız var” dedi.

Vali Süleyman Kamçı patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulunarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Süleyman Kamçı, “Menfur bir terör saldırısı. Maalesef şehit ve yaralılarımız var. Çok üzgünüz. Sayı şu anda belli değil, çalışmalarımız devam ediyor. Sizden resmi açıklamaları beklemenizi rica ediyorum” dedi.

Vali Kamçı, gazetecilerin araç mı, canlı bomba mı sorusuna “Otobüsün yanında patlayan araç. İçindeki canlı bomba zaten. Bomba yüklü bir araç patlıyor ve şehit ve yaralılarımız var” ifadelerini kaydetti.

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