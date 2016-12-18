Kayseri saldırısıyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor

Kayseri’deki hain terör saldırısında patlayıcı düzeneğinin Beşiktaş’taki saldırıda kullanılan düzenekle aynı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan teröristler saldırı için aracı 5 kilometre takip etmiş.



Kayseri’de çarşı iznine çıkan silahsız ve sivil kıyafetli askerleri taşıyan halk otobüsüne bombalı araçla saldırı düzenlendi. Terörist, otobüsü 5 kilometre boyunca takip etti. Otobüs, hastaneye gidecek 2 askeri bırakmak için durduğunda terörist araçla otobüse çarpıp bombayı patlattı. Saldırıda 14 asker şehit oldu, 55 asker yaralandı. Saldırı şekli, patlayıcı düzeneğinin Beşiktaş’taki saldırı ile benzerliği eylemin PKK tarafından yapıldığı iddiasını güçlendirdi. Kamera görüntülerine göre terörist takip ettiği otobüsün yanın yaklaşıyor ve patlama meydana geliyor. Hemen ardından bazı askerlerin koşarak otobüsten indiği görülüyor.

Kayseri 1’inci Komando Tugayı’ndan çarşı iznine çıkan komando er ve erbaşları almak için dün 2 halk otobüsü kışlaya gitti. Otobüsler saat 08.30’da komando tugayından çıktı. Talas ilçesi Zincidere mahallesinden kent merkezine giden ve içinde silahsız ve sivil kıyafetli askerlerin bulunduğu otobüs, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne gitmek isteyen 2 askerin inmesi için saat 08.45’te kampus girişinin 20 metre ilerisindeki otobüs durağında durdu.

ÖNCE ÇARPTI SONRA PATLATTI

Bu sırada otobüsü takip eden terörist, Kırıkkale (71) plakalı hafif ticari aracı önce duran otobüse çarptı ardından da araca tuzaklanan bombayı patlattı. Patlamanın etkisiyle hurda yığınına dönen bombalı araç 15 metre ileriye fırlarken, parçalara ayrılan teröristin cesedi de saldırı noktasından 30 metre ileriye düştü. Patlamada belden yukarısı parçalanan teröristin saçlarının uzun olması nedeniyle önce kadın olduğu sanıldı, daha sonra yapılan otopside erkek olduğu ortaya çıktı.

Patlamanın etkisiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü. Patlamada 14 asker şehit oldu, 55 asker de yaralandı. Yaralılar yakındaki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ile çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı. Otobüste sıkışan 2 yaralı da itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı.

5 KİLOMETRELİK TAKİP

Yapılan incelemelerde saldırıda kullanılan bomba yüklü aracın komandoları taşıyan otobüsü yaklaşık 5 kilometre takip ettiği, otobüsün durmasıyla saldırının yapıldığı belirtildi. Otobüste bulunan askerlerden bazılarının da saldırıda kullanılan aracın kendilerini takip ettiğini fark ettiği ve kendi aralarında, “Bu araç bizi takip ediyor, tugaydan çıktığımızdan bu yana arkamızda” dedikleri kaydedildi. Teröristlerin saldırı öncesi bölgede keşif yaptıkları, gözcü kullandıkları, askerlerin tugaydan çıkış saatlerini ve otobüsle gittiklerini bildikleri tahmin ediliyor.

VALİDEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, yaptığı açıklamada, “Maalesef şehit ve yaralılarımız var. Bomba yüklü bir aracı hainler, halk otobüsünün geçişi sırasında patlattılar. Halk otobüsünde sivil vatandaşlarımız ve askerlerimiz vardı. Herkesi sağduyuya davet ediyorum. Olayla ilgili yayın yasağı vardır. Herkesin buna uymasını bekliyoruz. Avrupa’da bir olay olduğu zaman buna uyuluyor, görüntü kirliliği olmuyor. Biz de buna uyalım” dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), şu açıklamayı yaptı: “Alçakça ve kalleşçe düzenlenen bu saldırıyı şiddetle lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.”

15 KİŞİ GÖZALTINDA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Başsavcıvekili Mustafa Arslantürk nezaretinde 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 kişinin gözaltına alındığını 5 kişinin de arandığını söyledi. Soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Arslantürk ise akşam yaptığı açıklamada 8 kişinin daha gözaltına alındığını belirtti. RTÜK, Başbakanlık tarafından saldırıya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu. Teröristin PKK’lı olduğu, üzerinden sahte kimlik çıktığı ve gerçek kimliğinin belirlendiği kaydedildi. Terör örgütü PKK’da ‘Çektar’ ve ‘Botan’ kod adlarını kullanan teröristin bağlantıları ortaya çıkarılıyor.

İKİZ PLAKA AYNI DÜZENEK

Kayseri’de komandolara yönelik saldırıda Kırıkkale (71) plakalı aracın kullanılması üzerine inceleme başlatıldı. İncelemede teröristin ikiz plaka (sahte) kullandığı ortaya çıktı. Plakanın, A.T.’nin üzerine kayıtlı hafif ticari araca ait olduğu belirlendi. Kırıkkale’deki aracın sahibi A.T’nin bilgisine başvuruldu. Polis ekipleri, A.T’nin sahibi olduğu araca ait plakanın, Şanlıurfa’dan çalınan ve eylemin yapıldığı aynı marka ve model araca sahte ‘ikiz plaka’ olarak takıldığını saptadı. Bomba yüklü beyaz renkteki aracın önceki gece saat 23.30’da Malatya-Kayseri karayolundan gelip Pınarbaşı ilçesinden geçerek, kent merkezine geldiği belirlendi.

Patlamada kullanılan araç ile olay yerinde yapılan kriminal incelemede, saldırıda kullanılan patlayıcı ve düzeneğin İstanbul Beşiktaş’taki saldırıyla aynı olduğu belirlendi. Saldırıda TNT, RDX patlayıcı kullandığı belirlenirken, ateşleme düzeniğin ise teröristin uzanabileceği şekilde direksiyonun alt tarafına kurulduğu belirlendi. Saldırıda kullanılan patlayıcının fabrikasyon olduğu, bunun da patlayıcının yurtdışından, Suriye’den Türkiye’ye sokulduğu değerlendirildi.

SEÇKİN BİRLİK HAKKÂRİ’DEN YENİ DÖNMÜŞTÜ

Kayseri 1. Komando Tugayı, terör örgütü PKK ile mücadelede görev alan önemli askeri birlikler arasında yer alıyor. Tugaydaki askerlerin bir kısmının, Hakkâri’deki görevden dinlenmek amacıyla Kayseri’ye geldiği bildirildi. Tugayın Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkâri gibi merkezlerde özellikle hendeklerin kazılmasıyla başlayan eylemlere son verilmesinde etkin görev yaptığı kaydedildi. Tugay, Fırat Kalkanı Operasyonu’nda da aktif olarak görev yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) seçkin birlikleri arasında yer alan tugayın, geçmişte Kıbrıs Barış Harekâtı’nda görev aldığı biliniyor. Kayseri komandoları, terörle mücadeledeki başarılı hizmetleri nedeniyle iki kez üstün cesaret ve feragat madalyasını sancaklarında taşıyorlar.

Kayseri’deki hain saldırıda şehit olan askerlerin isimleri şöyle: Yunus Emre Duran, Abdulsamet Özen, Kamil Tunç, Hasan İlhan, Kenan Döngel, Mustafa Cihan, Fehmi Barçın, Raşit Yücel, Ahmet Taş, Muhammet Ali Ocak, Göksel Ağaçyetiştiren, Uğur Korkmaz, Arif Tuğ ve Serdar Amak.

7 ASKER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

ŞEHİT askerlerden 7’si için Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Çavuş Fehmi Barçın Bursa’ya; Er Yunus Emre Duran Kırşehir’e; Er Serdar Amak İzmir’e; Er Hasan İlhan Denizli’ye; Er Kenan Döngel Sinop’a; Muharebe Onbaşı Abdulsamet Özen Kocaeli’ne; Er Kamil Tunç ise Afyonkarahisar’a uğurlandı.

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