Kaymakam ve eşi FETÖ usulü evlenmiş

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası firar eden Balıkesir’in Gönen ilçesinin darbeci Kaymakamı Hüseyin Parlak ile 1 Eylül’de tutuklanan eşi Öznur Parlak’ın, FETÖ’nün çöpçatan hattıyla evlendiği ortaya çıktı.



Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası 4 çocuk sahibi eski GönenKaymakamı Hüseyin Parlak açığa alınmış, 19 Temmuz’da ise Gönen’de ikamet ettiği Kaymakamlık Konutundan sırra kadem basmıştı. 3 aydan fazladır firari olan darbeci kaymakam hakkında yakalama kararı çıkartılırken, eşi Öznur Parlak ise 1 Eylül’de Gönen’de tutuklanmıştı. Öznur Parlak’ın, FETÖ’nün evlendirme albümünde isminin geçmesinden dolayı tutuklandığı, ifadesinde de Hüseyin Parlak ile bir saatlik görüşme sonrasında evlenmeye karar verdiklerini beyan ettiği öğrenildi.

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