Kayışoğlu’ndan Kültür Bakanı’na Yaşar Kemal sorusu

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kültür Bakanı Nabi Avcı’ya, ünlü romancı Yaşar Kemal’in İstanbul Basınköy’deki evinin müze yapılıp yapılmayacağını sordu.

2017 yılı bütçe görüşmeleri sırasında CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun sorusuna yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Yaşar Kemal’in ailesinin istemesi halinde evinin müze yapılmasının önünde bir engel bulunmadığını aktardı.

Avcı, özel mülklerin özel müze yapılmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin genel kuruldaki görüşmelerinde konuyu gündeme getiren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “İnce Memed” gibi Türk edebiyatına sayısız eser kazandıran Yaşar Kemal’in evinin müze yapılması için ailesinden haber beklemeye gerek olmadığını dile getirerek, “Kültür Bakanlığı Yaşar Kemal Müzesi için hemen harekete geçmeli” dedi.

Sadece Türkiye’ye değil, dünyaya mal olmuş bir yazarın eserlerinin geleceğe aktarılmasında bir sorun olmayacağını ancak bütün yönleriyle yaşaması için evinin müze yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Altaca Kayışoğlu, “Kültür ve kongre turizminin dünyadaki önemli merkezlerinden birisi olan İstanbul’da Yaşar Kemal Müzesi’nin oluşturulması önemli olacaktır. Bu nedenle zaman kaybedilmemeli, Kültür Bakanlığı aileden haber beklemeden kendisi harekete geçip, gerekli çalışmaları yapmalıdır” diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bakan Avcı’ya devlet tiyatrolarının kapatılmasını öngören TÜSAK Yasa Tasarı ile devlet sanatçılarının özlük hakları üzerinde bir düzenle yapılıp yapılmayacağını da sordu.

Avcı, Altaca Kayışoğlu’nun bu konudaki sorularına ise sadece “Gündeme gelmedi ki” diye yanıt verdi.

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