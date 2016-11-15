Kayışoğlu’ndan BURULAŞ zammına tepki

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, BURULAŞ’ın ulaşıma yaptığı yüzde 15’lik zam oranını Meclis’e taşıdı. Genel Kurul’un açılışında söz alarak Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşıma yaptığı zammı eleştiren Altaca Kayışoğlu, “Bursa Büyükşehir Belediyesi bugün itibarıyla ulaşıma yüzde 15 zam yaptığını duyurdu. Bursalıların üst üste yolculuk yapmak zorunda kaldığı Bursaray’da tam bilet fiyatı 2,25 liradan 2,60 liraya çıktı. 2017 bütçesinde memura yüzde 3, emekliye 3,73 zam öngörülürken Bursa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yüzde 15’lik zam ne anlama geliyor?

İktidar partisinin organizasyonlarında bedava yapılan toplu ulaşımın faturası bu şekilde, garibana, öğrenciye mi çıkarılıyor” diye sordu.

“Ulaşım bir haktır ve bu zamlar derhâl geri alınmalıdır” diyen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa’da yaşanan trafik sorunun da altını bir kez daha çizdi.

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