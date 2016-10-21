Kayıp Irmak’ın katili canlı yayında ortay çıktı

Manisa’da kaybolan 4 yaşındaki Irmak’ı bulabilmek için televizyon programına çıkan ailesi, şüphelendiği komşusunu yayına çağırdı. Şahıs program sonrası cinayeti itiraf etti.



Manisa’nın Alaşehir İlçesi’nde evlerinin önünde oynarken geçen cuma günü ortadan kaybolan 4 yaşındaki Irmak Kupal’ın bulunabilmesi için ATV’de Müge Anlı’nın programına çıkan babası Bilal Kupal’ın şüphelendiğini söylemesi üzerine programa davet edilen ve ailenin komşusu Hikmet A., iddiaya göre, programın sonunda küçük kızı öldürüp, Sarıkız Çayı’nın kenarına attığını itiraf etti. Stüdyoya gelen polisler H.A.’yı gözaltına alırken, çayın çevresindeki geniş alanda özel eğitimli iki köpek ve 20 polisin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Gündelik işlerde çalışarak geçimini sağlayan 44 yaşındaki Bilal Kupal ile 27 yaşındakiSuriye Kupal çiftinin Menderes Mahallesi Elmadağ Caddesi 2 Sokak’taki evlerinin önünde oynayan kızları Irmak Kupal, geçen 14 Ekim günü saat 15.00 sıralarında ortadan kayboldu. Ailesi gidebileceği yerlere bakmasına rağmen minik Irmak’a ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

İKİ GÜN BOYUNCA ARANDI

Polis, ailesinin iki kızından biri olan küçük Irmak’ın bulunması için jandarma ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. Menderes Mahallesi çevresindeki park ve okul bahçeleri, Sarıkız Deresi, Alaşehir Höyüğü, Kenan Evren Parkı ve Alaşehir Mezarlığı ile inşaatlarda arama çalışması başlatıldı. Özel eğitimli arama-kurtarma köpeği ‘Havuç’un da kullanıldığı çalışmalarından iki gün boyunca sonuç alınamadı. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Polisin ifadesine başvurduğu küçük kızın annesi Suriye Kupal, kızının kaçırıldığını ileri sürerken, babası Bilal Kupal ise “Şüphelendiğimiz kimse yok, işi buraya kadar getirecek bir şey düşünemiyorum. Çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum. Tek derdim o. Benim ciğerimi koparıp gittiler” dedi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden polislerin katılımıyla 3’er kişilik dört ayrı özel ekip oluşturuldu. Ekipler, Kupal ailesinin çevresindeki 15 kişinin ifadesine başvurdu, ancak küçük Irmak ile ilgili herhangi bir ipucuna rastlanamadı.

PROGRAM SONRASINDA İTİRAF ETTİ

Kupal ailesinin endişeli bekleyişi sürerken bugün ilginç bir gelişme oldu. Özel bir televizyon kanalında, kayıp küçük Irmak’ın bulunması için yapılan programda baba Bilal Kupal, mahallerinde oturan ve hurdacılık yapan Hikmet A.’ya dikkat çekti. Bunun üzerine Hikmet A., bugünkü programa davet edildi.

Programda çelişki açıklamalar yapan Hikmet A., programın sonunda sunucu ile özel olarak görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine programın kapanışına sunucu katılamadı.

Alaşehir’de hurdacılık yapan Hikmet A.’nın görüşmede, iddiaya göre sunucuya küçük Irmak’ı kendisinin öldürüp, cesedini Ilıca Mahallesi’ndeki Sarıkız Çayı kenarına attığını itiraf etti. Bunun üzerine program yetkilileri durumu polise bildirdi. Polis, stüdyoya gelerek Hikmet A.’yı gözaltına aldı.

ÇAY ÇEVRESİNDE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Hikmet A.’nın küçük kızı attığını söylediği Sarıkız Çayı’nın çevresindeki geniş bir alanda arama yapılması için Ankara İl Emniyet Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi’nden özel eğitimli iki ceset arama köpeği getirildi.

İki köpeğin yanı sıra Manisa ve Alaşehir’den yaklaşık 20 kişilik bir polis ekibiyle arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar devam ederken, Hikmet A.’nın da Alaşehir’e getirileceği ve attığı yeri göstermesi isteneceği belirtildi.

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