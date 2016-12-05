Kasım ayında 28 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kasım ayı kadın cinayetleri verilerini açıkladı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın cinayetleri ile ilgili hazırladığı kasım ayı raporunu kamuoyu ile paylaştı. Rapora göre, 2016 kasım ayında 28 kadın öldürüldü. Kadın cinayetinin en çok olduğu iller ise Konya, Adana, Antep, Hatay, Balıkesir ve İstanbul olarak belirlendi.

2016 yılının ilk 11 ayında 241 kadın çeşitli gerekçelerle erkekler tarafından katledilirken kasım ayında ise 28 kadın öldürüldü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da kasım ayı şiddet bilançosunu yayımlayarak, OHAL döneminde kadın cinayetlerinin artarak devam etmesine vurgu yaptı. Raporda AKP Hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kadın düşmanı politikaları ve bu yönde söylemlerinin de artarak devam ettiği belirtildi.

DEVLET KADINLARI DEĞİL, KATİLLERİ KORUYOR

6284 sayılı Koruma Kanunu’nun uygulanmadığı belirtilen raporda, öldürülen kadınların koruma altında olup olmadığının yüzde 100’ünün tespit edilemiyor olması da bunun göstergesi olarak gösterildi. Raporda, ‘Konya’da eski eşini öldürürken gözaltına alındığı sırada ‘Kadın hakları diye bir şey yok’ diye bağırabilen katil de AKP Hükümetinin açıkça katilleri koruduğunun bir göstergesidir” ifadelerine yer verildi.

‘HAYATLARINA DAİR KARAR VEREBİLMEK İSTİYORLAR’

Kadınların yüzde 75’inin en yakınları tarafından, türlü bahanelerle öldürüldüğü belirtilen raporda, kadınların yüzde 35’inin kendi hayatına dair karar vermek istediği için, yüzde 8’i boşanmak ve ilişkisini sonlandırmak istediği için, yüzde 4’ü tecavüze direndiği için öldürüldüğü ifade edildi.

Raporda kadınların çeşitli yöntemlerle işkence edilerek öldürüldüğü belirtilirken, kasım ayında kadınların darbedilerek, yüksek katlardan aşağı atılarak, zehirlenerek, yakılarak öldürülürken; kasım ayında kadınların yüzde 32’sinin ateşli silahla; yüzde 24’ünün de kesici aletle katledildiği açıklandı.

KADIN CİNAYETLERİNDE YAŞ ARALIĞI DÜŞÜYOR

Kasım ayı raporunda çarpıcı bir veri de paylaşıldı. Buna göre öldürülen kadınların yüzde 22’si 25 yaşın altında. Raporda, kadınların çocuklarının gözleri önünde, çocuklarıyla beraber öldürülürken kasım ayında 25 çocuğun annesiz kaldığı vurgulandı. Raporda, “OHAL döneminde her ay kız çocuklarının da öldürülmesine şahit olduğumuz gibi yine bu ay da Hatay’da 2 yaşındaki Rojda babası tarafından zehirlenerek öldürüldü. Öldürülen kadınlardan yüzde 36’sı evliyken, 2 kadın imam nikahlı eşi tarafından öldürüldü.” ifadelerine yer verdi.

100’Ü AŞKIN ÇOCUK İSTİSMARA UĞRADI

AKP milletvekillerinin önerisi üzerine çocuk istismarı suçunda cezasızlığın önünü açan önergenin yasa taslağına eklenmesi ve sonrasındaki tartışmalar da rapora yansıdı. Rapora göre bu tartışmalarla birlikte kasım ayında çocuk istismarı ekim ayındaki sayının 3 katını geçti. Basından toplanan çeşitli verilere göre kasım ayında en az 100 çocuk istismara uğradı. “AKP’nin evrensel çocuk haklarına aykırı bir şekilde çocuk istismarını ve erken yaşta zorla evliliği kapsayacak bir önergeyi bir gece de geçirmeye çalışması, çocukların ölümüne yol açıyor.” denilen raporda, “Çocukları çözümsüzlüğe hapsetmeye çalışan, geleceğini ellerinden almaya, hayatlarını karartmaya çalışan bu ‘utanç önergesi’ kadınların mücadelesi sayesinde iptal ettirildi. Çocuklar ile ilgili yapılacak her türlü düzenlemede Çocuk Koruma Kanunu ve Lanzarote Sözleşmesi esas alınmalı, çocuğun yüksek yararı gözetilmelidir.” ifadelerine yer verildi.

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