Karakterimiz ve ruh halimiz giydiklerimize yön veriyor

Sürekli değiştirdiğimiz kıyafetler, vazgeçemediğimiz pantolonlar, rengarenk çantalar veya kombin yaparken “neyle tamamlasam” diye kara kara düşünmemize neden olan aksesuarlar karakterimizi yansıtma konusunda bizlere ayna tutuyor. Kıyafetlerimiz sadece bizi örten ve koruyan kumaşlar olmaktan çıkıp, aynı zamanda zevklerimizi ortaya koyan bir ifade biçimi olarak var oluyor.Hatta kullandığınız renkler, desenler, geometrik şekiller bile ruh halimizi anlatmaya yardımcı oluyor. Marka ve Stil Danışmanı Burçak Ilıman kıyafetlerimizin karakterimizi nasıl yansıttığını, hangi parçalarla ne aktardığımızı açıklıyor.



Burçak Ilıman’dan giydiklerimize göre karakter analizi;

Kalem etekler saygı uyandırıyor

Dar bir gömlek, iddialı olduğumuzu ve resmi olmayı sevdiğimizi gösteriyor ve ciddiyet sağlıyor. Kalem etekler klasik sevdalısı kişiler tarafından tercih edilirken, kendine güvenen, sakin, güçlü, kendinden emin bir görüntü çiziyor ve saygı uyandırıyor. Kıyafetlerinde sıklıkla deri kullananlar bağımsız ve asi bir ruha sahip olduklarını gösteriyorlar. Yuvarlak kesimli kıyafetler ise daha yumuşak bir karakter, birlikte olması kolay ve iyi huylu bir insan imajı veriyor.

Stilettolar zerafeti, babetler güçlü olmayı işaret ediyor

Stiletto giyinen biri zarif ruhlu, ince ve asil bir karaktere sahip olduğunu, sandalet giymeyi sevenler biraz sert aynı zamanda eğlenceli bir yapıya sahip olduğunu, babet giyinenler ise hayata pembe gözlüklerle baktığını; ağır durumlarda dahi kendisini koruyan hemen koyu vermeyen bir karaktere sahip olduğunu söylüyor.

Aksesuarlar karekterimizin en büyük aynası

Taktığımız iri halka küpeler o an ki ruh halimizin vurdum duymaz, umursamayan, acılara alışık bir halde olduğumuzu gösteriyor. İnce bileklikler maskülen bir yanımızın olduğunu anlatırken, taşlı zarif yüzükler asalete olan düşkünlüğümüzü, küçük taşlılar gösterişli bir hayat yaşamayı sevmediğimizi, büyük taşlı yüzükler ise gösterişli bir hayat tarzını benimsediğimzi anlatıyor.

Renkler bizi ele veriyor

Renklerin de insan psikolojisini etkilediği bilinen bir gerçek. Stilimiz ve kullandığımız renkler, karşımızdaki kişiyi, daha biz konuşmadan yüzde 58 oranında etkiliyor.

Moralimiz düzgünse daha canlı cıvıl cıvıl renkler desenler tercih ederken, koyu renkler tercih ettiğimiz zamanlar kafamızın karışık ve çözmediğimiz sorunlar olduğunu gösteriyor. Beyaz; temizliği, güvenilirliği, istikrarı temsil ediyor. Saydınlığı, sıcaklığı, dikkat çekiciliği, geçici olmayı, zekâyı, hırsı ve entelektüelliği çağrıştırıyor; karşımızdaki insana büyük düşüncelerin, umutların insanı olduğumuzu anlatıyor. Mat gri, bej, koyu yeşil gibi renkler saklanma arzusunu gösterirken; renksiz, tatsız, ürkek bir kişilik imajı veriyor.

En etkili ve uyarıcı renk olan kırmızı; Canlandırıcı, cesur, sert, enerjik, heyecan verici olmasının dışında karşımızdakine meydan okuduğumuz intibaını bırakabiliyor.

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