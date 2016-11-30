Karacabey’de FETÖ operasyonunda 7 gözaltı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde 7 kişi gözaltına alındı.



Karacabey’deki soruşturma kapsamında 5 eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda öğretmenlikten ihraç edilen Birol A., Emine A., Bünyamin D., Ümmühan D., Ahmet G., Ender Mesut B. ve Tuncay B. ‘terör örgütüne üye olmak’ suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Birol A., Emine A., Bünyamin D., Ümmühan D. ve Ahmet G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan FETÖ’ya ait Aktif Eğitim-Sen Karacabey Temsilcisi Ender Mesut B. ve Tuncay B.’nın ise sorgusuna devam ediliyor.

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