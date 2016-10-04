Karabıyık: ”KPSS puanının devre dışı bırakılması emek hırsızlığıdır!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında MEB’in Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat sonuçlarına tepki gösterdi.



Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan 15 bin sözleşmeli öğretmen ve 5 bin dershane öğretmeninin alımı için 175 binden fazla kişinin başvuru yaptığını, sözleşmeli öğretmen adaylarının 18 bölgede 495 komisyon tarafından mülakata alındığını ifade eden Karabıyık, “Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen, mülakat sonuçlarına tepki gösterdi, BİMER ve MEB’e şikayet yağdırdı, imza kampanyaları başladı; eğitim sendikalarının yöneticileri sözleşmeli öğretmenlik ile mülakatın kaldırılmasını, sadece kadrolu öğretmen atamasının yapılmasını istediklerini açıkladı. Eğitim sisteminin siyasetin arka bahçesi olmaması gerektiğini her zaman söylüyoruz ve yine vurguluyoruz ki eğitimcilerin atanmasında sözlü sınavlar sübjektif kriterler içerir, itirazı zordur, eğitimin siyasileşmesine ve şaibelere daha fazla açıktır”açıklamasında bulundu.

KPSS Puanının Devre Dışı Bırakılması Emek Hırsızlığıdır!

Bu uygulamanın çeşitli sakıncaları da beraberinde getirebileceğini ve liyakatın önemini kötü örneklerle anladığımız şu süreçte KPSS’yi bertaraf eder nitelikte, kariyer ve liyakat ilkelerini hiçe sayan sözlü sınav uygulamalarının öğretmenler arasındaki çalışma barışını da bozabileceğini hatırlatan Karabıyık, “Mülakat sistemi ile KPSS puanının devre dışı bırakılması hukuken de yanlıştır ve emek hırsızlığıdır” şeklinde konuştu.

Atama bekleyen bazı öğretmen adaylarının İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptıkları eylemde, mülakat sonrasında KPSS’den aldıkları puanların düştüğünü, KPSS ile atanacak sıradayken mülakat puanıyla tercih haklarını bile kaybettiklerini söyleyen Karabıyık, “KPSS’den yüksek puan alıp sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonucu sonrasında tercih hakkı bile alamayan öğretmen adaylarının hangi sorulara yanıt veremediği ve elenme kriterleri açıklanmalıdır” dedi.

“Mülakat Soruları Açıklanmalıdır”

CHP’li Vekil sözlerine şöyle devam etti: “FETÖ örgütlenmesinden yakınıyoruz, suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Bu süreç bize liyakatin önemini de gösterdi. Peki neden hala liyakata değil de anlamsız sorulardan oluşan mülakata önem veriyoruz? Birakın çağdaş, laik eğitim ile Türkiye’yi ileriye taşıyalım. Bırakın liyakate göre kadroları oluşturalım. Hala ders alınmadı mı? Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat soruları olarak telefonla bize iletilen şikayetlerde duyduğumuz ve sosyal medyada paylaşılan soruları gördükçe şaşırmamak elde değil. MEB’in bu konuda bir açıklama yaparak mülakat sorularını yayınlaması doğru olacaktır. Sözleşmeli öğretmen mülakat soruları MEB tarafından açıklanmalıdır.”

Adayların sözlü sınavda alanları dışında karşılaştıklarını söyledikleri sorulardan bazıları ise şöyle:

Oruç tutuyor musun? Reis deyince aklına kim geliyor? Gezi olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Gezi olaylarına katıldınız mı? Doğuya gitsen barışı nasıl sağlarsın? Ezanın Kürtçe okunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünya beşten büyüktür diyen kimdir? Üye olduğunuz sivil toplum örgütü var mı? Hangi gazete ve köşe yazılarını takip ediyorsunuz? Hangi dershaneye gittin? 15 Temmuz sürecini değerlendirin? Fırat Kalkanı operasyonunu nasıl değerlendiriyorsun? Tarık Akan hakkında ne düşünüyorsun?

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail