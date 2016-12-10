Kara Kuvvetleri’ne “Mahrem İmam” operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki “Mahrem İmamlar”a yönelik Ankara merkezli 11 ilde bu sabah operasyon başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terorle Mücadele Şubesi tarafından Ankara, İstanbul, Konya, Mersin ve Tekirdağ’ın da aralarında olduğu 11 ilde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki “Mahrem imamlar”a yönelik operayon başlatıldı.

Operasyon kapsdamında 77 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Gözaltı listesinde muvazzaf TSK mensuplarının yanı sıra siviller de var.

Listesindeki subayların sivil mahrem imamlarla baglantili hareket ettikleri belirtildi. Arananlardan bazıları yurt dışına kaçtığı bazılarının da daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda tutuklandığı öğrenildi.

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